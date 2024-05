Vanags, Līdumnieks un Miķelsons svētdien bija laimīgi

LABĀKĀ ZOLĪTES KOMANDA. No kreisās Lauris Miķelsons, Aigars Līdumnieks, Jānis Vanags. FOTO - ULDIS PŪCE

2003. gada komandu čempionātā zolītē Andra Šīranta ceļojošo kausu izcīnīja komanda "ATS".

Svētdienas vakarā pulksten 17.20 restorānā "Ciecere" bija saspringta atmosfēra. Ārpusē daudzi enerģiski pīpēja. Galvenais tiesnesis Uldis Graudiņš skaitīja punktus, zolītes spēlētāji nervozi pulcējās ap viņa galdu. Dažs dzēra kafiju, cits skumji sēdēja, vēl kāds nespēja sev piedot pirmajās kārtās pretiniekiem viegli atdotos punktus.

Visvairāk sarūgtināti bija jaunlutriņieki "Gunča un Co". Līdz pēdējai kārtai viņi bija līderi, bet tad komandu piemeklēja grandioza neveiksme. Guntars Rakstiņš pat negribēja palikt uz apbalvošanu, bet komandas biedri vēl cerēja, ka varbūt tomēr 3. vieta sanāks. Tā arī bija - Rakstiņš, Mūrnieks un Sūna noslēdza labāko trijnieku.

2. vietā ierindojās komanda "Vovas" (Šimkevičs, Prudskojs, Prudskojs). Individuālajā čempionātā viņi šogad nebija īpaši aktīvi, jo esot bijis grūti tikt uz visiem sešiem posmiem. Toties komandu čempionātā viņi spilgti apliecināja savas prasmes.

Vispriecīgākie tovakar bija Jānis Vanags, Aigars Līdumnieks un Lauris Miķelsons. Jānis teica, ka no rīta kaut kas iekšā kņudinājis un bijusi priekšnojauta, ka veiksies. Komanda pirms dažiem gadiem jau reiz izcīnījusi 2. vietu. Visi spēlējuši arī individuālajā čempionātā.

"Pirmajā kārtā veicās Laurim, pēc tam arī man labi gāja. Pēdējā kārtā visi uzvarējām," stāsta Jānis. "No rīta sieva bija drusku dusmīga, ka visu dienu spēlēšu kārtis. Bet nu jau droši vien būs priecīga.

Es kārtis spēlēju no četru piecu gadu vecuma. Nepratu lasīt, bet kārtis jau spēlēju. Reizē iemācījos spēlēt dambreti, šahu un zolīti. Mans vecaistēvs ulmaņlaikos kārtīs ir nospēlējis 5000 latu, zirgus ar pajūgu un arī zābakus. Pēc tam viņš visu to atvinnēja. Vecāmamma bija pārskaitusies un noslēpa naudu aiz gultas. Kad ienāca krievi, tad to naudu viņa izvilka ārā. Man šodien tāds prieks par uzvaru! Rīt aiziešu pie vecātēva uz kapiem un aiznesīšu puķes."

Aigars atceras, kā pirms pēdējās kārtas rēķinājuši: ja veiksies, tad varbūt trijniekā tiks. Beiguši spēlēt un sapratuši, ka ir uzvarējuši.

Lauris, tāpat kā viņa komandas biedri, kārtis spēlē no bērnības. "Tikai ar spēlēšanu mājās vien nepietiek. Jāiepazīst pretinieki, jāpierod pie cilvēkiem. Čempionātā visi spēlē gudri. Bet bez veiksmes arī nekas nenotiek."

Uzvarētāji ir aktīvi cilvēki, labprāt nodarbojas arī ar citiem sporta veidiem.

4. vietu izcīnīja "Savējie" (Priedītis, Lūks un Dreimanis), kuri reiz bijuši arī čempioni, 5. vietā "Bebri" (Ozoliņš, Gūtmanis, Dreimanis), 6. - "Vienalga" (Žubiks, Lasmanis, Bružis).