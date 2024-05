Sporta ziņas (18.12.)

VOLEJBOLS

Rajona čempionātā vīriešiem notikušas spēles: "Krējums" - "Saldus siltums" 3:0, "Tehnikums" - "Brocēni" 3:2, "Jaunauce" - "Remte" 3:1, "AS MR" - "Kurzeme" 3:0, "Kauss" - "Vika" 2:3.

BASKETBOLS

Tukuma atklātajā kausa izcīņā "Zelta roka" Saldus "Kauss" ar 105:86 (57:47) uzvarēja Tukuma "Veimaru". Mūsu komandā punktus guva

Roga - 23, Kulačkovskis - 19 (3), Feikners - 17, Balcers - 17, Šulcs - 14, Dūriņš - 8, Gods - 4, Kronbergs - 3.

LJBL 3. divizionā "Druva" uzvarēja "Vecumniekus" A gr. ar 99:59

(Kalniņš - 29, Pinkovskis - 23, Romanovskis - 10), B2 gr. ar 68:65 (Baltiņš - 24, Liepa - 10, Siksna - 10), C1 gr. ar 48:37 (Liekniņš - 23, Osis - 21).

Spēlējot ar "Madona/ Lubāna", druvenieki C1 gr. zaudēja ar 53:57 (Gulbis - 14, Liekniņš - 10, Jaunzems - 9), bet B2 gr. uzvarēja ar 75:49 (Baltiņš - 18, Liepa - 19).

Ar 93:88 A gr. "Druva" uzvarēja "Tukumu"

(Kalniņš - 31,Ķēniņš - 17, Zīle - 14, Pinkovskis - 10).

bet C1 gr. ar 57:64 zaudēja "Tukumam"

(Liekniņš - 20, Gulbis - 10),

C1 gr. "Druva" ar 56:51 uzvarēja "Smārdi" (Liekniņš - 17, Gulbis - 9, Jaunzems - 7).

Rajona čempionātā vīriešiem A gr. notikušas šādas spēles: "Novadnieki" - "Kauss" 73:64

(Zaļkalns - 29, Zīle - 15, Balcers - 13, Grīnbergs - 11; Šulcs - 20, Kulačkovskis - 15 (2)), "Velve" - "Kauss" 100:94 (S. Mētra - 56 (4), Feikners - 14, Muižarājs - 11 (2); Roga - 36 (4), Kulačkovskis - 30 (4), Umbraško - 12 (2), Godam tehniskā piezīme), "Readymix" - "Garants" 79:62 (Grasmanis - 30, Ņikitins - 18 (4), Ēdelmanis - 15 (3), Šeimanis - 14; Mankus - 27 (3), Priedītis - 15 (1), Leitis - 12 (2)).

FUTBOLS

Ziemassvētku turnīrā futbolā meitenēm (1985. g. dzim. un jaun.), kas notika Zirņos, piedalījās Cieceres, Druvas un Zirņu komandas, kas šobrīd ir stiprākās rajonā. "Ciecere" ar 3:2 uzvarēja "Druvu", "Zirņi ar 1:4 zaudēja "Ciecerei" un "Druva" nospēlēja neizšķirti 1:1 ar "Zirņiem". 1. vietu ar 6 punktiem izcīnīja Cieceres skolas komanda, 2. vietā Druvas vidusskolas meitenes, bet 3. - Zirņu skolas futbolistes (abām komandām pa 1 punktam).

Par labāko vārtu guvēju atzina Lailu Beieri no Cieceres, par labāko spēlētāju - Lindu Rubuli no Druvas, par labāko vārtsardzi - Solvitu Bumbli no Zirņiem.

Treneris A. Bandolis informēja, ka ieplānots rajona čempionāts telpu futbolā meitenēm, kurš notiks vairākos posmos.

Tukumā sākās 2002. gada Latvijas čempionāts telpu futbolā Kurzemes zonas 1. līgā, kur startē 6 komandas. Pirmajā posmā (pavisam būs 3) komandas aizvadīja katra pa 3 spēlēm. "Saldus FK" ar 3:0 uzvarēja Kuldīgas "Vulkānu", ar 4:3 "MC Korsare" no Engures un zaudēja ar 2:7 Tukuma "Sigmai".

Turnīra tabula

1. "Ventspils nafta" 9 p.

2. "Saldus FK" 6

3. "Sigma" 5

4. SFK "Varavīksne" 4

5. "MC Korsare 1

6. "Vulkāns" 0 Komandām, kuras grib piedalīties rajona čempionātā telpu futbolā, līdz 27. decembrim jāpiesakās pie A. Bandoļa pa tel. 9459265.

GRIEĶU - ROMIEŠU CĪŅA

Lietuvā notika sacensības, kurās piedalījās vairāk nekā 100 cīkstoņu no Lietuvas, Latvijas un Krievijas. 1990. - 91. g. dzim. gr. svarā līdz 27 kg. 3. vietu izcīnīja Rolands Zavickis. 3. vieta arī Kristapam Kalnakārklim svarā līdz 38 kg, bet komandas biedram Jurģim Birgeram šajā svarā 4. vieta.

LJSC sacensībās Rīgā 1986. - 88. g. dzim. cīkstoņu vidū svarā līdz 85 kg Ģirts Miķelsons ieguva 3. vietu.

KARATĒ

Latvijas karatē čempionātā "Olimpiskais gars" piedalījās apmēram 400 sportistu. Katas sacensībās Kristīne Ciematniece un Tatjana Raka startēja kategorijā virs 3. kjū (brūnās un melnās jostas). Tatjana 16 - 17 g. vec. gr. izcīnīja 3. vietu, bet Kristīne bija 3. vietā 13 -15 g. vec. gr.

Kumitē abas meitenes tika pie zelta godalgām. Tatjana šoreiz spēja psiholoģiski ļoti labi sagatavoties un pieveikt savu sīvāko pretinieci, kurai vairākkārt bija zaudēts.