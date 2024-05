"Nekad nesapratīšu tos cilvēkus, kas savus mājdzīvniekus spēj turēt badā," redakcijā ienācis, sacīja kāds Brocēnu lauku teritorijas iedzīvotājs (uzvārds redakcijai zināms).

"Jaungadā mūsmājās ieklīda liels, skaists suns. Kad viņu paglaudīju, zem biezās vilnas bija sataustāmi tikai kauli, kas apvilkti ar ādu. Suns bija ļoti izbadējies. Sākumā barību ķertin izķēra no rokām un uzreiz aprija. Tā izturas tikai tāds dzīvnieks, kas ilgu laiku nav dabūjis kārtīgi paēst.

Pēc vairāku cilvēku aptaujāšanas noskaidroju, ka deviņus mēnešus vecā Datne atskrējusi no otrpus ezeram esošās kaimiņmājas, kas atrodas Novadnieku pagasta teritorijā. Zvanīju saimniekam, vaicāju, vai viņam nav pazudis suns. Viņš atbildēja, ka esot gan, bet domājis, ka dzīvnieks jau beigts, ja reiz neesot pārradies. Solījās braukt pakaļ, bet pēc tam vairākas nedēļas nerādījās.

Pa to laiku suns dzīvoja pie manis. Mēs to kārtīgi barojām, un dzīvnieks pamazām atkopās, atguva dzīvesprieku, sāka dauzīties. Kad pēc viņa atbrauca saimnieks, negribēju Datni atdot, jo nebija pārliecības, ka savās mājās tai atkal nebūs jābadojas. Pirms tam ievācu informāciju, un man stāstīja, ka saimnieks savus suņus kārtīgi neēdinot. Taču saimnieka bērni suni gribēja, un ar smagu sirdi nācās to atdot. Man vēl joprojām tas kremt, jo ir žēl dzīvnieka. Mūsmājās pierasts, ka vispirms paēdinām lopiņus, un tikai tad paši baudām maltīti.

Mani šokē vēl kas. Šis cilvēks, cik zinu, uzskata sevi par kristieti, iet baznīcā, dzied baznīcas korī. Un droši vien arī skaisti un pareizi runā par mīlestību pret saviem tuvākajiem. Arī sunim, kuru cilvēks pieradinājis, vajadzētu būt šo tuvāko skaitā. Taču īstenībā ir pavisam kas cits - mājdzīvnieks tiek mocīts, nedodot viņam ēst. Nesaprotu šādu liekulību, kad runā vienu, bet rīkojas pavisam pretēji.

Ļoti ceru, ka Datnes liktenis tomēr iegrozīsies labvēlīgi."

Atgādinām, ka turpinās dzīvnieku atbalsta akcija, ko rīko Saldus suņu īpašnieku klubs "Draugs".

Tās laikā savāktos ziedojumus izmantos dzīvnieku aizsardzībai un atbalstam, patversmes ierīkošanai. Kluba dibinātāji Svetlana un Anatolijs Harlapi priecātos arī par būvmateriāliem, lai sāktu remontu dzīvnieku patversmei piešķirtajās telpās. Ziedojumu kastīte atrodas "Saldus Zemes" redakcijas telpās un veikalā "Vinnijs" (Saldū, pie Kalpaka laukuma). Naudu var pārskaitīt Hansabankas Saldus filiālē, konta Nr. 551001672452.

Par akciju var uzzināt, piezvanot Svetlanai vai Anatolijam pa telefonu 9849837, vai arī klubā "Draugs" Saldū, Lielā ielā 9 - 3 (ieeja no sētas puses).