Pičiņu, pačiņu - par 400 latiem

Nebijis kādreizējā deputāta Ivara Silāra iesnieguma Satversmes tiesai par mūsu tautas priekšstāvju lielajiem ikmēneša izdevumiem, kuri saistīti ar deputātu dažādu pienākumu veikšanu un tiek kompensēti, mēs, vēlētāji, diez vai uzzinātu, cik atbildīgi un čakli darbojas deputāti. Un nav taču taisnīgi, ka viņiem tiek atmaksāts ar neuzticēšanos. No savas pieticīgās aldziņas jāsamaksā īres un siltuma izdevumi, gadās - arī par atsevišķu dzīvoklīti, jo nevar taču prasīt, lai dižas domas rodas ģimenes ligzdiņā, kur pārējie ar savu klātbūtni traucē gremdēties valstiskās apcerēs. Deputātam arī jāmazgājas biežāk nekā citiem mirstīgajiem. Īpaši, kad diena Saeimā aizvadīta pussnaudā, bet vakarā, mājās atgriežoties, "miega peļu" pilnas acis. Un rakstāmlietas, tās taču arī vajadzīgas! Nervozējot par oponenta izrunāšanos tribīnē, gadās, ka raksteklis pirkstos salūst kā skals, un jāpērk jauns. Grūti un dārgi ir arī braucieni cauri visai Latvijai radiņus apciemot un pie reizes pateikt kādu pravietisku vārdu saviem vēlētājam, lai ļautiņi neaizmirst, ka vēlēšanas nav aiz kalniem.

Satversmes tiesai, kas izskata deputātiem kompensējamās summiņas (daudziem pat 400 un vairāk latu), nevajadzētu gan izrādīt tādu necieņu un pieprasīt autobusu biļetes un benzīna izdevumu atskaites, īres maksu un komunālo pakalpojumu čeku kopijas. Tā taču ir klaja bezkaunība - neticēt vissvētākajiem no svētiem! Tādēļ, kādās prezentācijās un braucienos, par kādiem dzīvokļiem - pašu vai radinieku - naudiņa izkūpējusi, var tikai minēt. Bet nevienam nav tiesību sīki uzzināt, cik, kam un kur maksāts. Vieni no "aktīvākajiem" un tātad arī vairāk naudiņas savu pienākumu veikšanai tērējušiem ir Māris Vītols, Silva Golde, Aleksandrs Kiršteins, Jānis Lagzdiņš, Leons Bojārs, Dzintars Kudums un citi mazāk pazīstami, bet ne mazāk "dūšīgi". Skaidrs vienīgi, ka mūsu visu labā, tādēļ arī nekurnot pašiem vien ar saviem nodokļiem par to viņi jāatalgo.

Viens no frakcijas "Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā" deputātiem svētdienas raidījumā "Bez tabu" godīgi atzinās, ka no daudziem likumprojektiem ne vella nesaprotot, bet par kompensējamajiem izdevumiem taujāts, naivā sirsnībā teica - kam gan šodien naudas ir par daudz?!