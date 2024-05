Karstais telefons (31.01.), tel. 21163 (17 - 22)

Zvana Skaidrīte Zemīte. Esmu jaunienācēja pilsētā un tāpēc, izlasījusi "Saldus Zemē" par pilsētas avotiem, gribu uzzināt kaut ko konkrētāk par tiem.

Autovadītājiem vajadzētu būt uzmanīgākiem, braucot pa pilsētas ielām. Sestdien ap pulksten14 uz Lielās ielas mani un bērnu apšļāca kāds autovadītājs.

Nevajag iedomāties, ka autovadītājs, kas sēž siltā salonā, ir labāks par gājēju. Gan jau viņš arī kādreiz ies ar kājām. Un kā jutīsies viņš, kad nonāks apšļākto gājēju vietā? Iedzīvotāja no Ganību ielas.

Zvana veterinārārsts Meija no Gaiķiem. Gribu pateikt paldies Saldus ceļu policistiem, kuri mani apturēja svētdienas vakarā pulksten 21.20 pirms Brocēniem. Lai viņiem un viņu aprūpējamiem dzīvniekiem laba veselība!

Juri no Saldus, vēlos jums teikt, ka tas, kurš saka, ka padomju laikos viss bija slikti, acīmredzot pats tajos nav dzīvojis. Vai arī ir kāds nacionālradikālis. Padomju laikos visiem bija darbs, algas lielākas ne kā tagad, cenas - zemākas. Nebija arī parādnieku par komunālajiem pakalpojumiem. Nebija tādas cilvēku daļas, kā "konteineru" cilvēki. Tā ir mūsu pagātne, un bez tās nav ne tagadnes, ne nākotnes. Domāju, ka lasītāju skaits šīm publikācijām ir lielāks nekā jūs domājat. Paldies "Saldus Zemei" par šī temata uzsākšanu. Lūdzu to arī turpināt. Juris Kārkliņš no Saldus.

Zvanu no Vadakstes, bet savu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Mana meita mācās Saldū vidusskolā un dzīvo kādā Tirgotāju ielas namā. Mājas sētniece uzņēmusies meitas uzraudzes funkcijas - pārbauda, cikos viņa ceļas un gulstas, kur dodas, ko dara. Vēlos pateikt šādiem ziņkārīgiem cilvēkiem, ka viņiem būtu jāpārdomā sava uzvedība. Ja cilvēks nav lūdzis būt viņam par uzraugu, tad nav otram jāuzbāžas ar savu laipnību.

Redakcijas piebilde. Iepriekšējā "Karstajā telefonā" ir ieviesusies neprecizitāte. No 1. janvāra par bojātām pārtikas precēm var ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta Saldus pārvaldes inspektoriem (tel. 3807214).