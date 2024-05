Karstais telefons 21163 (17 - 22)

Vēlos uzzināt, kad tiks sakārtots ceļš, kas ved uz Lejaskunču kapiem. Tagad, lai sakoptu piederīgo atdusas vietu, ir jāpārvar visādi šķēršļi. Ceļa sakārtošana neprasītu lielus līdzekļus, tikai izdarību.

Redakcijas piebilde. Jaunlutriņu pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Bierands paskaidroja, ka uz Lejaskunču kapiem nekad ceļa nav bijis. Pie tiem var nokļūt pa taku, kas atrodas privātīpašumā. Tā kā tie ir veci kapi un tajos pēdējos gados gandrīz nemaz netiek apbedīts, tad pašvaldība nevar izdot lielus līdzekļus, lai izveidotu ceļu.

Gaiķu pamatskolas skolotāji un skolēni izsaka pateicību veikaliem "Gacis" un SIA "Lauki" par atbalstu Mārtiņdienas organizēšanā.

Atsaucoties uz 13. novembra "Karsto telefonu", domāju, ka Valdemāram Ancītim ir gan tiesības izteikt savas domas par visu, ko viņš uzskata par vajadzīgu. V. Ancītis nav grafomāns un manuprāt viņš neraksta par mākslu, bet par mūsu cinisma caurausto dzīvi, par to, kas sāp daudziem. Ancītim ir tā dzīves skolas gudrība, kuru nekādi stipri papīri ar zīmogiem un ģerboņiem nespēj garantēt. Alma no Saldus.

Godīgo cilvēku grupa, kas 13. novembra "Karstajā telefonā" izteica savas domas, neskrieniet pie juristiem, nesauciet mūs, parādniekus, par zagļiem. Mēs neko nezogam, jo paši pie apkures sistēmas neesam pieslēgušies. Mums siltumu dod piespiedu kārtā. Jūs varētu mūsu labā panākt to, lai "Saldus siltums" parādniekiem atslēdz apkuri. Tāpat, kā to dara Nīgrandē un kā tas tiek darīts ar silto ūdeni. Aukstumā jau nesēdēsim, atradīsim lētāku apkures veidu. Pēc siltuma mezgla uzstādīšanas - maksā vai nemaksā, bet siltuma nav. Var jau parādnieku uzvārdus publicēt, bet kur jūs, godīgie, tos sarakstus liksiet? Krāsns jau jums nav, kur tos sadedzināt. Viens no parādnieku grupas, kurš drīz stāsies tiesas priekšā. Vārdu gan neminēšu, citādi tie godīgie nāks un sitīs nost.

Vēlos uzzināt, kas maksā par kāpņu telpas sildīšanu? Mūsu mājā katrā kāpņu telpas pusē ir milzīgas četras siltuma caurules, kas silda gaisu, jo ārdurvis jau ciet neviens never.

Redakcijas piebilde. P/u "Saldus siltums" direktors L. Žutauts paskaidroja, ka visa katrā mājā uzskaitītā siltumenerģija tiek sadalīta uz katra dzīvokļa platību un pēc tā tiek aprēķināts, cik katram ir jāmaksā. Ja netiek aizvērtas nama ārdurvis, kāpņu telpu logi, bēniņu lūkas, pagrabu logi u.tml., procentuāli palielinās siltumpatēriņš visā mājā un līdz ar to arī katra dzīvokļa maksājumi par siltumu.

Pēc 13. novembra "Karstajā telefonā" iedzīvotāju grupas izteiktā lūguma publicēt parādnieku sarakstu "Saldus siltuma" juristi arī noskaidrojuši, ka nav aizlieguma publicēt parādnieku uzvārdus. Tāpēc "Saldus siltums" gatavo parādnieku sarakstu publicēšanai "Saldus Zemē".

Esmu sašutusi par rakstīto "Karstajā telefonā". Arī es esmu parādniece, bet nemaksāju ne jau nevēlēšanās pēc. Domāju, ka ļaunprātīgi nemaksātāji ir viens procents. Tā ir mūsu valsts sistēma, kuru mums, vienkāršajiem cilvēkiem, nav iespējams mainīt, jo komunālie maksājumi ir neproporcionāli augsti algām. Man ir jāizvēlas, vai iegādāties zāles vai maksāt visus komunālos maksājumus. Protams, izvēlos zāles, un lielākā daļa komunālo maksājumu paliek nemaksāti. Mēnesi no algas ir arī jāpārtiek. Mans parāds attiecīgajai iestādei ir tikai mūsu abu pušu darīšana. Varbūt kāds vēlēsies ielūkoties manā naudas maciņā? Cik es saņemu, un kur es naudu izlietoju? Tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Mēs vairs nedzīvojam sociālismā. Jūs, godīgie cilvēki, nepareizi lietojat arī vārdu "zādzība". Tā ir ļaunprātīga ņemšana, bet es neko ļaunprātīgi neesmu paņēmusi. Ar cieņu - Bērziņa no Nākotnes ielas.

Zvanu pirmo reizi, jo šoreiz nevarēju klusēt. Vai tiešām Amanda nezina, kas ir Valdemārs Ancītis? Manuprāt, viņam nav jāatgādina, par ko viņš var un par ko nedrīkst rakstīt. Tas vien, ka viņš "Saldus Zemē" publicē savus rakstus, ir ārkārtīgi vērtīgi. Manuprāt, viņa rakstītais katram ir ļoti cītīgi jāizlasa. Viņa jautrais un interesantais humors ir kas vienreizējs. Paldies Valdemāram Ancītim. Lai viņam veselība un dzīvesprieks. Saldeniece.

Zvana Rita no Satiķiem. Vēlos izteikt pateicību mūsu veikala pārdevējām Zintai, Dacei, Lienei un Vitai, kuras vienmēr iztop pircēju vēlmēm ar smaidu uz lūpām, kaut arī jūtams nogurums. Vēlu vieglu soli, veselību.

Vēlos uzzināt par darba iespējām Īrijā. Varbūt kāds kaut ko var piedāvāt? Saldenieks.