Karstais telefons (19.02.), tel. 3881893 (17 - 22)

Vēlētos uzzināt atbildi no KUK priekšnieka Blūma kunga, kad sakārtos Pļavas ielu, kura pēc pērnā gada rudens, kad šajā ielā tika vilkts ūdensvads, nav izbraucama. Vai tiešām to salabos tikai aprīlī, kā bija solīts? Mēs nevaram gaidīt uz mūžīgo sasalumu, jo vairākas automašīnas ir jau iegrimušas, braucot pa Pļavas ielu. To, ka iela ir neizbraucama, pierāda arī gadījums ar komunālās saimniecības automašīnu, kura arī bija iestigusi un tās izvilkšanai vajadzēja smago transportu. Vai KUK vadība ir aprēķinājusi, cik izmaksā automašīnu remonts, kas jāveic pēc šādas ielas izbraukšanas? Neapmierina arī, ka novembrī dažas šīs ielas mājas uz trim dienām, kad gaisa temperatūra bija zem nulles, tika atstātas bez ūdens. Vai tā nav necieņa pret cilvēkiem, kuri dzīvo Pļavas ielā? Pļavas ielas iedzīvotāja.

Redakcijas piebilde. Saldus p/u "Komunālo uzņēmumu kombināts" direktors Jānis Blūms paskaidroja: "Pļavas ielas ūdensvada izbūve pērn tika beigta, kad sākās sals, tāpēc ielas labiekārtošanā neko nevarēja darīt. Bija doma, ka ielas labiekārtošanu uzsāks tikai aprīlī, tomēr, cik laika apstākļi atļauj, Pļavas ielu gan līdzinām, gan greiderējam. Pilnībā ielu sakārtos, tiklīdz laika apstākļi to atļaus.

Līdzko ir traucēta ūdens padeve ūdensvadā vai ir redzama ūdens noplūde no ūdensvada, nekavējoties jāzvana uz ūdens apgādes un kanalizācijas saimniecību (tel. 22200)."

5. februārī "Saldus Zemē" varēja lasīt informāciju, ka Pampāļu pagasta padome iegādājusies mikroautobusu skolas un pagasta iedzīvotāju vajadzībām. Tomēr pagasta iedzīvotāji ir nesaprašanā - it kā transports ir iegādāts iedzīvotāju vajadzībām, taču, ja jātiek uz Rīgu pie ārsta, tad pagasta darbinieki atrunājas, ka transporta nav. Tāpēc palīdzība jālūdz paju sabiedrībai. Zvana pampāļniece daudzu iedzīvotāju vārdā.

Redakcijas piebilde. Pampāļu pagasta padomes priekšsēdētājs Māris Miķelsons skaidro: "Pērn decembrī Valsts kase pašvaldībai piešķīra kredītu mikroautobusa iegādei. Tika veiktas aptaujas par mikroautobusa iegādi. Līgums ar izraudzīto piegādātājfirmu ir noslēgts, avanss iemaksāts, un firma apsolījusi, ka mikroautobuss līdz 27. februārim tiks piegādāts. Pagaidām pagasta iedzīvotāju un skolas vajadzībām vēl tiek izmantots vecais mikroautobuss. Bet braucienu uz Rīgu pie ārstiem pagasta iedzīvotājiem būtu jāplāno savlaicīgi, jo, piesakoties pēdējā brīdī, var izrādīties, ka brīvu sēdvietu vairs nav. Tomēr gadījumā, ja ārsts jāapmeklē nekavējoties, cenšamies jautājumu atrisināt."

Nesaprotu, kāpēc tik lielā pilsētā kā Saldus vairs nav pirts. Kur cilvēki, kas dzīvo nelabiekārtotos dzīvokļos, tagad mazgājas? Laikrakstā varam lasīt, ka pilsētā daudzi cilvēki saslimuši ar dizentēriju, laikam jāpiedzīvo arī kašķis un utis. Saldeniece Rubule.

