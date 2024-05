Jānoliek pie malas tas, kas šķir

"Saldus Zeme" saņēmusi vēstuli no lasītājas Ievas Zābakas.

"Izlasīju 16. februāra "Saldus Vēstīs" rakstu par gavēni, un tas mani pamudināja uz pārdomām.

Bija rakstīts: ja cilvēkam ir nozīmīgs Kristus, tad būs nozīmīgs arī gavēnis. Es saprotu: tas ir nozīmīgs tik, cik un ko mēs ar to gribam panākt.

Dievs Jesajas grāmatā 58. nodaļā saka tā, ka Viņam nesagādā nekādu prieku mūsu gavēnis, t. i. atturēšanās no barības vielām. 6. pantā teikts: ".. vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti - kad atraisa kalpības jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ikkatru jūgu? 7. p. - Vai ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka. 8. p. - Tad tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un tā Kunga Godība tevi pavadīs." (..)

Par Jēzu teikts, ka Viņš nāca pie cilvēkiem, ēda un dzēra, bija muitnieku un grēcinieku draugs, un reliģiski ļaudis viņu apsūdzēja.

Atceros - kad strādāju Cieceres internātskolā par skolotāju un mācīju bērnus Bībeles stundās, tad gavēņa laikā saņēmu lielus pārmetumus, ka es uzdrošinos šajā laikā dziedāt kopā ar bērniem un plaukšķināt. Jēzus Kristus nomira par mūsu grēkiem jau pirms 2000 gadiem, un šodien Viņš ir dzīvs, sēž pie Tēva labās rokas - vietā, no kuras Viņš mūs aizstāv. Mēs varam par to līksmot un priecāties.

Es vēlos pajautāt - vai Viņš šodien ir tavs personīgais Glābējs, tavs Pestītājs? Vai tu tiešām Viņu atzīsti par savu Kungu? Un, ja Jēzus tevi mudina gavēt, tad dari to.

Mums tiešām būtu jāgavē! To saku mums, kristiešiem. Es aicinu gavēt no lepnības, paštaisnības. Dievs ir teicis: "Man labāk patiktu, ja aizslēgtu savu dievnamu durvis, sēdētu mājās un atgrieztos no grēkiem, lai tiešām es tad varētu būt jūsu Tēvs un jūsu Kungs."

Es zinu, ka daudzi cilvēki mūsu pilsētā ēd trūcīgi visu gadu, un ēdienkartē ir kartupeļi, eļļa, makaroni, piens un vēl šis tas. Gaļa un desa reti parādās viņu galdā. Viņi gavē visu gadu. Kad tu, mīļais brāli, gavē, tad aiznes savu desu vai gaļu kādam, kurš gavējis jau visu gadu. Aleluja!

Un vēl mazliet par mums pašiem. Nekādas izmaiņas mūsu vidū neatnāks nedz ar likumiem, nedz ar priekšrakstiem. Jānoliek pie malas visas cilvēku mācības, kas šķir ticīgos, jānāk kopā, lai lūgtu par savu pilsētu. Dievs ir apsolījis - ja sauksim Viņu, tad Viņš mūs uzklausīs un dziedinās mūsu zemi. Un sūtīs atspirgšanas laikus."

Sagatavoja Agrita Maniņa