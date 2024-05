Rakstu šo vēstuli, atsaucoties uz šī mēneša sāpīgo tēmu - par uzturlīdzekļu maksāšanu vai arī nemaksāšanu. Esmu sieviete un vienmēr esmu bijusi par to, ka šķirtajās ģimenēs bērniem ir jāsaņem uzturlīdzekļi no saviem "bioloģiskajiem" tēviem. Tēvi ir dažādi - vieni vispār aizmirst, ka kaut kur dzīvo viņu bērni, un izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas, citi ik mēnesi pa pastu pārsūta tiesas piespriesto naudas summu, un tas arī ir viss - pienākums ir izpildīts. Bet ir arī tēvi, kas bez tiesas iejaukšanās saviem bērniem ik mēnesi maksā pieklājīgu naudas summu, nemaz nerunājot par bagātīgu apdāvināšanu dzimšanas dienās un citos svētkos.

Bet kā ir ar mums, bērnu māmiņām? Cik latu no uzturlīdzekļiem, ko saņemam, tiek tērēti tieši bērna vajadzībām? Gribu pastāstīt par ģimeni, kura dzīvo man kaimiņos. Vecāki ir šķīrušies, pie mātes aug divi mazgadīgi bērni. No bijušā vīra ik mēnesi regulāri tiek saņemti 30 Ls uzturlīdzekļi mazākajam - 4gadīgajam bērnam. Otram - skolniekam - uzturlīdzekļus nemaksā neviens, jo tiek risināts jautājums par paternitātes noteikšanu. Bērnu māte dzīvo kopā ar citu vīrieti, nestrādā. Katru mēnesi, kad tiek saņemti uzturlīdzekļi, mājās ir "svētki" - galdā ir vīns, alus, tiek sapirktas cigaretes un kafija. Bet kā tad ar bērnu? No šī plašā preču klāsta taču neviens nav domāts mazajam. Abi bērniņi staigā diezgan trūcīgi ģērbti, netīri un acīmredzami nekopti. Pagājušajā vasarā, jūlijā, mazajam tādā karstumā bija jāskraida pa lauku gumijas zābakos, naudiņa neatradās pat humpalu sandalītēm.

Lielākais bērns mācās internātskolā. Skolnieciņa dienasgrāmatā it bieži lasāmas piezīmes ar šādu saturu - "nāk uz skolu ar ļoti netīrām kājām un ausīm", "ļoti slikti lasa, var redzēt, ka bērnam mājās netiek pievērsta nekāda uzmanība" utt. Bērna māte aizbildinās, ka nevarot rūpēties par viņu, jo nesaņemot alimentus. Gribētos šādai "mātei" pavaicāt - cik daudz latu vajadzīgs, lai katru dienu palīdzētu savam bērnam mācīties, palasītu kopā ar viņu? Un cik naudiņas vajag, lai vakaros paskatītos līdzi, vai bērns mazgājis ausis un kājas, lai skolasbiedri par viņu nesmietos?

Lūk, arī tādas ir mātes - viņas nesaprot, ka uzturlīdzekļi tiek maksāti mazajam, nevis viņas un piedzīvotāja "orģijām". Arī bērna mātei ir pienākums no savas puses piedalīties ar naudas līdzekļiem bērnu audzināšanā, kā to paredz arī likums.

Es neaizstāvu vīriešus, vienmēr esmu bijusi sieviešu pusē, bet vai šis piemērs nav viela pārdomām?

P.s. Manu vārdu un uzvārdu saprotamu iemeslu dēļ lūdzu nepublicēt.