Zaudētāju šovs

Reizēm, esot zaudētājos un ilgi, skaisti un publiski ciešot par savu sakāvi, var iegūt daudz lielāku popularitāti, slavu un piekrišanu nekā, kaisot uz visām pusēm savus uzvarētāja laurus. It īpaši, ja zaudēt nākas svarīgos, pat nenovēršamos, bet nepopulāros jautājumos, pirms tam labi aprēķinot, lai improvizētais protests nenodarītu lielu ļaunumu kopējai tendencei.

Skatos vienu no pirmajām politiskajām reklāmām - to, kurā TB/LNNK sola cīnīties par latviešu valodas tiesību nostiprināšanu Satversmē un panākt, ka deputāti runā latviski. Īsintervijas uz ielām par to, vai deputātiem jāzina latviešu valoda, vedina domāt, ka brašā partija cīnīsies arī pret izmaiņām Vēlēšanu likumā, cels godā latviešu valodu...

Bet... Cik no mums tic, ka patiešām iespējams nemainīt Vēlēšanu likumu, zinot, ka tā ir viena no NATO prasībām pret mums kā pret kandidātvalsti? Vai varbūt TB/LNNK ir pret Latvijas iestāšanos NATO? Drīzāk aprēķins ir pavisam cits - apzinoties, ka tēvzemiešu ir pietiekami maz, lai nekaitētu Vēlēšanu likuma grozīšanai, viņi atļaujas mazu šovu - protestēt un solīt, ka cīnīsies, labi zinot, ka zaudēs, un Latvija turpinās virzību uz NATO, kas ir arī TB/LNNK kā labējas partijas interesēs. Vai, to visu apsverot, mums būtu jāpriecājas par tēvzemiešu dūšīgumu vai varbūt jāapvainojas par viņu mēģinājumu ar mums, vēlētājiem, prastā veidā manipulēt?

Manuprāt, mazu "zaudētāju šovu" pagājušajā Saldus pilsētas domes sēdē sarīkoja arī deputāti, apspriezdami jautājumu par alkohola tirdzniecības atļaujas piešķiršanu firmai "Linde Pārtika". Bezgalskaisti jau skan gan frāze par cīņu pret jaunatnes nodzeršanos, gan par vietējo uzņēmēju atbalstīšanu, gan par personīgās pārliecības demonstrēšanu. Un lēmums atļauju nepiešķirt - kā trekns punkts patriotisku runu plūdiem. Vai deputāti patiešām nezināja, ka šis lēmums ir apstrīdams? Vai tie, kas domē ir jau vairākus sasaukumus, neatcerējās - tāds precedents bijis ar veikalu "Rema 1000"? Toreiz arī tika liegta atļauja alkohola tirdzniecībai, un norvēģu uzņēmums iesniedza tiesā sūdzību. Par laimi, deputāti lēmumu atcēla pirms sūdzības izskatīšanas un tādējādi izvairījās no nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanas, sedzot tiesas izdevumus.

Vai tiešām dome nezina, ka atļauju "Linde Pārtika" nevar liegt? Ja nē - deputāti nezina likumu, un arī atmiņa viņiem klibo. Ja jā - kādēļ bija vajadzīgs šis šovs? Vai tas bija mēģinājums manipulēt ar vēlētājiem, izmantojot "Saldus Zemes" žurnālistes S. Kleinbergas klātbūtni un zinot, ka viņa domes sēdē apspriesto atspoguļo visai izsmeļoši? Tad nav grūti nojaust, cik vīlušies un sāpināti deputāti jutās, lasot arī žurnālistes apsvērumus par šī lēmuma pieņemšanas gaitu un motīviem.

Sāpināti ir arī lasītāji - tā var spriest pēc zvaniem uz "karsto telefonu". Jā, deputāti runāja skaisti. Un, iespējams, pēc laiciņa tikpat izjusti kritizēs valsts likumdošanu, kas nav ļāvusi viņiem savus skaistos nolūkus īstenot un neļaut ienācējam nodzirdīt saldeniekus. Diemžēl skaista runāšana labi der reitinga celšanai, bet ne vienmēr noved pie saprātīgiem lēmumiem. Alkoholisko dzērienu tirdzniecību drīzāk varētu ierobežot ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas attiektos uz visiem tirgotājiem neatkarīgi no izcelsmes, jo šņabis reibina vienādi - vai tas saņemts no vietējā vai no ienācēja rokas.