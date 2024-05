Mirkļi bagātā mūžā

Man dzīvē laimējies ar labiem cilvēkiem. Šoreiz pastāstīšu par vienu tādu cilvēku - ALMU EMĪLIJU ROZENBAHU, kam dzīves labākie gadi bija saistīti ar Blīdenes skolu.

26. februārī viņai apritēja mūža 95. gadskārta. Stāstot par Blīdenes skolas apkopēju Almu Rozenbahu, viņai blakus redzu arī Mildu Vācieti, jo abu darba gaitas ikdienā vijās cieši blakus. Arī Mildas tante bija apkopēja šajā skolā. Vēlāk grūta slimība aizveda viņu Aizsaules ceļos.

Aizsteigušies gadi, bet atsevišķi mirkļi no tā laika atmiņā saglabājušies ļoti labi.

...Ārā gaudo putenis, bet tu pa rūpīgi no sniega attīrītu celiņu ienāc siltā un gaišā skolā. Mīļas rokas palīdz notīrīt sniegu no apģērba, sasilda nosalušās rociņas, un tu priecīgs vari sākt savas ikdienas gaitas. Lai sagādātu tev šo gaišo noskaņojumu, abas apkopējas cēlušās tūlīt pēc pusnakts, kurinājušas krāsnis, rakušas sniegu. Kaut pēc stundām visas skolas telpas kārtīgi iztīrītas, no rīta atkal rūpīgi ar dezinficējošu šķidrumu tiek noslaucīti soli un durvju rokturi - lai skolā neienāk slimība.

...Ziemas pēcpusdiena. Beidzas stundas, bet telpu uzkopšana vēl nav sākusies. Pēkšņi skolā ierodas jauns ārsts no Rīgas, lai pārbaudītu tīrību. Apskatām visas telpas. Ārsts saka: "Cik labi, ka tālu no Rīgas ir tik tīra un gaiša skola!" Vēl viņš brīnās, ka logu rūtis mirdz tik spodras, lai gan ārpusē gandrīz gar pašiem logiem ved ceļš. Kad ārsta vārdus pasaku abām apkopējām, viņu acīs iemirdzas asaras - viņu darbs ir ievērots un novērtēts. Saldus slimnīcas galvenais ārsts dr. Siļķe tīrības pārbaudi vienmēr sāka no tualetes. Un atkal abu apkopēju acis iemirdzējās, kad dakteris Siļķe teica - šīs skolas tualetē var ieiet kā zālē.

...Ļoti auksts ziemas vakars. Upesmuižas klubā viesojas Vera Singajevska. Ar kravas mašīnu braucam tikties ar visiem tik mīļo aktrisi. Mums līdzi silti satīti kallu ziedi - ne veikalā pirkti, bet uzplaukuši mūsu skolā. Izrāde beidzas. Bērni nes aktrisei ziedus. Viņa tos pieglauž sev un saka: "Ir noticis brīnums - sniegā un salā uzplaukuši tik skaisti ziedi." Un atkal abu apkopēju acis staro, jo šo brīnumu bija radījušas viņu rūpes par puķēm.

...Sestdiena rudenī. Kolhozam palikuši nenovākti daži hektāri kartupeļu. Ko darīt? Skolotājiem jābrauc uz sanāksmi Saldū. Kartupeļu laukā abu apkopēju ziņā palika visi skolas bērni. Lauks tika novākts.

Vasarās abas apkopējas kopā ar saimnieci rūpējās, lai skolas kopgaldam izaugtu laba raža. Vairākus gadus audzējām zosis un pīles. Dienā putnus ganīja skolēni, bet palika vēl vakari un svētdienas, kad arī kādam vajadzēja par tiem rūpēties. Protams, ka to darīja Almas tante un Mildas tante. Arī par skolas cūkām galvenās rūpes bija apkopējām. Un cik daudz spēka prasīja smagās malkas kastes un ūdens spaiņi! Ne vienmēr pietika ar skolēnu ienesto malku, lai būtu silti.

Cik toreiz apkopējas saņēma par savu darbu? 27 rubļus mēnesī. Tik niecīga bija samaksa par darbu, taču tas vienmēr tika padarīts pēc labākās sirdsapziņas.

Ātri aizsteigušies gadi. Almas tante tagad dzīvo Novadnieku pagastā, meitas Ausmas aprūpēta. Šovasar apritēs gads, kopš viņa vairs nevar pastaigāt, var tikai pasēdēt. Atceroties darba gadus, viņa nekad nesūdzas, tikai saka: "Cik labi bija strādāt!" Brīvajos brīžos izlasīti grāmatu kalni, saadīts milzum daudz cimdu un zeķu.

Katru jaunu dienu ar gaišu noskaņu Almas tantei sagaidīt palīdz prieks par diviem mazbērniem, 5 mazmazbērniem un 2 mazmazmazbērniņiem. Visi ir čakli, saticīgi, turas kopā un palīdz cits citam.