Karstais telefons (2.03.), tel. 3881893 (17-22)

Vēlos uzzināt, pēc kāda principa Centra un Zaļajā aptiekā izsniedz atlaižu kartes? Saldeniece.

Redakcijas piebilde. Centra aptiekas vadītājas vietniece Linda Veldre pastāstīja, ka atlaižu kartes jeb klientu kartes aptiekā tiek piedāvātas pastāvīgajiem pircējiem. Ja pircējam tā netiek piedāvāta, tad viņš var arī lūgt, lai karti izraksta.

Saldus Zaļās aptiekas vadītājas vietniece Sandra Karule paskaidroja, ka pastāvīgo klientu kartes šajā aptiekā tika ieviestas pirms pusotra gada. Ja cilvēks to ir pazaudējis vai viņam karte ir nozagta, tad pēc viņa lūguma karte tiek atjaunota. Saldus rajona iedzīvotāji, kuri pastāvīgi apmeklē Zaļo aptieku un kuriem vēl šādas kartes nav, to var saņemt, jautājot to pārdevējai.

Pēc otrdien "Saldus Zemē" izlasītajām ceļu transporta negadījumu ziņām radās trejādu izjūtu kokteilis. Mulsums par vēl joprojām lielo dzērumā braucošo bezprāšu skaitu, prieks par inspektoru modrību, dažās dienās "novācot" no ceļiem astoņus bīstamus autovadītājus, kā arī neizpratne par "Saldus Zemes" iejūtību, neatklājot likumu pārkāpēju personības. Vinklers no Saldus.

Redakcijas piebilde. "Saldus Zemei" iespējams publicēt tikai tādas ziņas, kādas sniedz ceļu policija. Savukārt ceļu policijas priekšnieka vietnieks Uldis Plācis paskaidroja: "Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 277. pantu, institūcijai, kas izskata administratīvo pārkāpumu lietas, ir tiesības, bet atsevišķos gadījumos arī pienākums (šie gadījumi neattiecas uz ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem) par uzlikto sodu paziņot pārkāpēja darba vietai vai mācību iestādes administrācijai, vai sabiedriskai organizācijai, vai arī pēc pārkāpēja dzīves vietas. Ja kādam ir īpaša interese par kādu negadījumu, var griezties ceļu policijā.

Savulaik par katru aizturētu iereibušu autobraucēju informējām avīzē. Taču tam nebija rezultāta.

Runājot par pārējiem negadījumiem, uzskatām, ka avīzē nav jāsauc vārdā sīko negadījumu izraisītāji. Katrs var kļūdīties, piemēram, braucot atpakaļgaitā. Ja šādā gadījumā viņam draudēs arī pieminēšana avīzē, vai autovadītājs necentīsies noslēpt negadījumu? Mēs esam ieinteresēti, lai tā nenotiktu.

Sabiedrību vienmēr informējam par smagiem pārkāpumiem - par dzērumā izraisītiem negadījumiem un bēgšanu no notikuma vietas."

Gribu zināt, kur tiek pieņemtas apkopējas darbam veikalā "Rimi". Vienam interesantam tiek teikts, ka apkopējas pieņem Rīgā, citiem - ka apkopējas nepieņem. Bezdarbniece, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt.

Redakcijas piebilde. Veikalā "Rimi Saldus" telpas uzkopj speciāla telpu uzkopšanas kompānija, kura arī pieņem darbā apkopējas. Interesēties par darba iespējām var pa telefonu 7373477 darba laikā no 10 līdz 18.

Gribētu zināt, kas notiek Saldus poliklīnikā, kopš iesākās ģimenes ārstu ēra. Agrāk slimnieks aizgāja uz poliklīniku un, izstāvot rindu, varēja saņemt numuriņu pie ārsta. Sākotnēji pie ģimenes ārsta rindā bija jāgaida nedēļa, bet tagad - divas nedēļas. Kas notiks pēc divām nedēļām, ja man sāksies nopietni veselības sarežģījumi? Slimība nav pasūtāma vai atsaucama. Vai man, pacientam, ģimenes ārsts ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai izrakstītu miršanas apliecību? It kā reģistratūrā ir rezervēti 5 numuri, kurus var dabūt kritiskajā gadījumā, tūlīt aizejot pie ārsta. Bet, ja nav tādas pazīmes kā augsta temperatūra, kad cilvēks "krīt no kājām", ko tad darīt? Vai gaidīt divas nedēļas? Saldeniece, bet manu uzvārdu lūdzu avīzē neminēt.

Manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Mans vīrs strādā uzņēmumā (minēts konkrēti), bet alga par iepriekšējo mēnesi vēl nav saņemta. Vai tad strādniekiem nav jāēd? Nesaprotu, kā uzņēmuma vadītājs tā var rīkoties.