Karstais telefons (7.03.), tel. 3881893 (17 - 22)

Obligāta prasība, lai individuālajiem tirgotājiem, kas tirgū pārdod pārpalikumu no sava sakņu vai augļu dārza, būtu sanitārā grāmatiņa, laikam izgudrota tāpēc, lai atbrīvotos no viņiem un visu pārņemtu uzpircēji vai lielveikali. Jo neviens jau nav paskaitījis, cik tirgotājam izmaksā visu papīru nokārtošana un cik viņš par savu ābolu maišeli vai burkānu kasti ietirgo. Man nav iebildumu par to, ka tiek aizstāvētas pircēju intereses. Saprotu, ka ir svarīgi, lai tirgotājiem nebūtu zarnu slimību nūjiņas vai cita bīstama infekcija. Tad kāpēc nevar prasīt izrakstīt tikai veselības aģentūras analīzes, kāpēc vajag visu sanitāro grāmatiņu, kas izmaksā ļoti dārgi? Nesaprotu, kāda gan pircējam daļa par manu reimatismu vai sirdsklauvēm?

Uzskatu, ka "Karstajā telefonā" visu zvanītāju informāciju vajadzētu publicēt ar zvanītāju parakstu, tad tie, kam ir tendence uz apmelošanu, pakautrētos to darīt. Žentiņa, veterinārārste Saldus tirgū.

Redakcijas piebilde. Anonīmus zvanus redakcija vispār nepublicē. Ja zvanītājs nevēlas, ka viņa vārds tiek publicēts avīzē, tās ir viņa tiesības.

Zvana Tūristu ielas iedzīvotājs, bet lūdzu manu uzvārdu nepublicēt. Sestdien aizgāju uz Saldus tirgu, kur man klāt pienāca kāda jauna sieviete un sāka piedāvāt visādas lietas. Gribēju tikt vaļā no uzbāzīgās pārdevējas, bet nekādi tas neizdevās. Beidzot, kad par viņas piedāvāto paku samaksāju 2 latus, tomēr tiku no viņas vaļā. Kad apskatīju pirkumu, izrādījās, ka tajā ir vecas lupatas. Es nekad nedomāju, ka kāds mani apmānīs, tāpēc vēlos brīdināt arī citus cilvēkus, nepadoties šaubīgo "pārdevēju" mānīgajiem piedāvājumiem.

Zvana Irbe no Satiķiem. Noskatoties televīzijas 2. marta pārraidi "Eirovīzijas noslēguma koncerts", biju šokēta, ka skaistajā un saldajā medus mucā karoti darvas ielēja viešņa, kultūras nesēja no Eiropas Savienības, ar savu modes demonstrējumu ģērbšanās stilā. Eiropieši presē rakstīja, ka latvieši dzīvo kokos, ēd ogas un sēnes. Latviešiem ir tautas dziesma: "Māte teica Jancītim, lai viņš kokā nekāpjot un lai bikses neplēšot." Jājautā, kuri tad dzīvo kokos?

Gribu pateikt paldies Brocēnu zobārstei Balcerei un māsiņām. Prieks pie viņām ieiet, jo šeit cilvēks vienmēr ir sagaidīts ar smaidu un labestību. Lai viņām veicas! Krūmiņa.

Vēlos uzzināt, kur Saldū var iegūt velosipēda vadītāja tiesības. Toms no Dzirnavu ielas.

Redakcijas piebilde. Velosipēda vadītāja tiesības var iegūt, nokārtojot eksāmenus Ceļu satiksmes drošības direkcijas Saldus nodaļā. Ja ir vairāki gribētāji, kas vēlas iegūt velosipēda vadītāja tiesības, tad, skolas vadībai sazinoties ar CSDD Saldus nodaļas vadītāju, tiek rīkoti speciāli kursi arī skolā.

Zvana Jānis Gāga no Satiķiem. Vēlētos uzzināt ārsta speciālista viedokli par ūdens āderēm. Vai tās atstāj kādu ietekmi uz cilvēka organismu, ja viņš dzīvo mājā, kura uzcelta uz ūdens āderēm.

Ierosinu uz laiku slēgt Lielo ielu Saldū, jo tās brauktuves daļa ir tik sliktā stāvoklī, ka autovadītāji brauc pa ietvēm, tā bojājot arī tās. Īpaši uzmanīgiem gājējiem jābūt uz Lielās ielas pretī strūklakai, kur uz ceļa uzbērtas šķembas, kuras, braucošo automašīnu paceltas, var ievainot gājējus. Zariņa no Saldus.

Zvana Sarkanā Krusta rajona organizācijas vadītāja Gunta Sakne. Gribu atspēkot Reiņa teikto "Karstajā telefonā" par taras kasti, kas atrodas pie Sarkanā Krusta ieejas. Tur ir novietota pagaidu saslietnīte, lai darbiniekiem un arī apmeklētājiem nebūtu jākāpj dubļos, kas tur izveidojušies pēc kabeļu rakšanas.