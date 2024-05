2002. gada 9. nedēļa

Tikai tagad dabūju droši zināt (no tuviniekiem), ka jau septembrī ASV miris Saldus novadnieks, fizikas zinātnieks Fricis Dravnieks (1915 - 2001). Tikām gan sarakstījušies, gan tikušies (Saldū). Saucām viens otru par skolasbiedriem, jo abi bijām beiguši Rīgas 1. ģimnāziju, tikai katrs citā laikā. Bijām mācījušies pie vieniem un tiem pašiem skolotājiem - Ložes, Ģiezēna, Pommera, Štrauha, Bumbēra. Dravnieks bija zinošs, asprātīgs un visādā ziņā gaišs vīrs. Sit tibi terra levis!

***

"Bērni zīmē Bībeli" - šāds nosaukums mūsu muzejā izstādei, kurā skatāmi bērnu zīmējumi no dažādām Latvijas vietām (no Saldus gan ne). Zīmējumi - kā jau bērnu darbiņi. Bet, ka mazie mākslinieki itin labi orientējas Vecās un Jaunās Derības stāstos un priekšstatos, par to varam būt puslīdz droši. Atliek vēlēties, lai viņi vismaz tikpat labi pazītu arī mūsu grāmatas - latviešu folkloru un literatūru.

***

Ar prieku "Lauku Avīzē" izlasīju, ka gadskārtējā konkursā "Radoša sieviete laukos" laureātes godu izpelnījušās arī divas mūsu novadnieces - uzņēmēja (vai tikai uzņēmēja?) Ausma Meiere Nīgrandē un zemniece (vai tikai zemniece?) Tāle Kalna Vadakstē. Sveicu viņas arī no savas puses! Sveci viņas nav turējušas zem pūra, bet sējušas gaismu visapkārt. Goda nosaukumi abām jau sen nopelnīti.

***

Olimpiskās ziemas spēles beigušās. Mūsējie no tām nepārveda ne zeltu, ne sudrabu, pat ne bronzu. Taču, kā televīzijā ik vakarus apgalvo Ādažu dakteri, katram mākonim esot sudraba maliņa. Arī šim. Ja sportisti būtu atgriezušies ar medaļām, valdībai būtu lieli izdevumi - nāktos izmaksāt prēmijas. Nu tas atkrīt, naudiņa ietaupās.

***

Taisnība reizēm tomēr uzvar. 25. maijā uz Tallinas konkursu brauks Marija Naumova. Skaista, simpātiska dāma, labi dzied. Un arī vienīgā no visiem pretendentiem, kuras dziesmā, ja gribējām, varējām saklausīt tīri latviski skanošu ai-ai-ai-ai. Te nu bija. Latvijas dziesmu konkurss, bet bez latviešu valodas. Krievu laikos dziedāja gan krieviski, gan latviski, bet latviešu laikos vairs tikai angliski. Vai te nebūtu darbs jaunajai Valodas komisijai? Kad nu to miljonu šī komisija dabūs, varēs dziedātājam piemaksāt, lai taču uzdzied pa vidu angļu dziesmām kādu arī latviski.

***

Un vēl par to pašu valodas jautājumu. 27. februāra radiointervijā ārlietu ministrs Indulis Bērziņš esot runājis starp citu arī par šo lietu. Jauki, ka ministriem rūp mūsu valodas liktenis. Tikai... vai varat iedomāties, par kādu valodu ministra kungs tērzējis? Ne jau par latviešu, bet par Latvijas valodu (!). Te nu atkal darbs Valodas komisijai - uzdot valodniekiem, lai par labu samaksu izpētī, kāda tā Latvijas valoda ir (vai būs?). Droši vien tāda, kādā tagad jau runājam - viens vārds latviski, viens krieviski, viens angliski...

Atceraties? Nesen mēs runājām un rakstījām par padomju tautu, bet par padomju valodu neuzdrošinājās runāt pat Kremļa dižvīri. Nu runājam kā par Latvijas tautu, tā par Latvijas valodu. Mīļie ļautiņi, sakiet, kur mēs esam nonākuši?

***

Esot sākusies Latvijas kuģniecības privatizācija. Kādu daļu no mūsu flotes "pārdošot" par sertifikātiem. Kurš tad būs ieguvējs, tas pārlieku skaidrs. Ieguvējs (ieguvēji) būs tas (tie), kas privatizēs. Sertifikātus viņi pirkuši par latu, diviem vai varbūt par trim latiem, bet tagad tos realizēs par 28 latiem katru, t. i., 10 - 15 reižu dārgāk. Valsts turpretī zaudēs savus kuģus, bet neiegūs pilnīgi neko. Valsts ieņēmumos varēs ierakstīt apaļu tukšpadsmit. Jo neviens taču šos sertifikātus no valsts vairs nepirks.

Tā, lūk, ar tiem sertifikātiem. Tos izgudroja, lai notiktu tas, kas notiek, t. i., lai daži veikli vīri par lētu naudu tiktu pie lielas mantas. Interesanti, ka Dombura raidījumā neviens, pat Godmanis, negribēja atzīties, ka būtu sertifikātu idejas autors. Visi esot bijuši pret. Vienīgi Repše bijis par. Nu tad, kungi, kā jūs tagad Repšem par viņa gaišo domu pateiksieties? Nav tur daudz ko galvu lauzīt. Kad Repše sastādīs jauno valdību, jūs visi balsosiet par. Būs labi Repšem, un būs labi arī jums. Tāpat kā līdz šim.