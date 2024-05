Pilsētas ģimnāzija nosaukumu vēlas saglabāt

2001. gada martā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par valsts un pašvaldību ģimnāzijām. Vairākas Saldus rajona vidusskolas saskata iespēju pretendēt uz ģimnāzijas nosaukumu.

Tādēļ "Saldus Zeme" uzsāk gan skaidrot pieminētos noteikumus, gan publicēt dažādus viedokļus. Aicināsim, lai savus argumentus izsaka vidusskolu direktori, savu nostāju pauž skolēnu vecāki un deputāti, kā arī uzklausīsim sabiedrības viedokli kopumā.

Tēmu atklāj Saldus pilsētas ģimnāzijas direktore SILVIJA GŪTMANE.

"Tā kā Ministru kabineta noteikumu prasība ir veidot proģimnāziju tikai no 7. klases, bet mūsu skolā mācās jau no 5. klases, jautājām izglītības un zinātnes ministram Kārlim Greiškalnam, kā mums rīkoties. Esam saņēmuši ministra parakstītu vēstuli.

Atbildē minēts, ka, pamatojoties uz Izglītības likuma pārejas noteikumu 6. punktu, Saldus pilsētas ģimnāzija drīkst saglabāt līdzšinējo nosaukumu līdz 2003. gada 1. septembrim, un tāpēc nav nepieciešama IZM atļauja. Ja no 2003. gada 1. septembra ģimnāzija pēc struktūras un izglītības procesa organizācijas atbildīs Ministru kabineta nosacījumiem par pašvaldības ģimnāziju (skatīt tabulu - A. M.), tad, pamatojoties uz norādīto punktu, bez īpaša saskaņojuma varēs turpināt lietot iepriekšējo nosaukumu.

Šobrīd domājam par mūsu skolas sakārtošanu atbilstoši ģimnāzijas statusam. Pašvaldības ģimnāzijai jārealizē vidējās izglītības programmas vismaz divos virzienos, mums ir licencētas piecas programmas, visās piecās izglītību arī realizējam. Jā, perspektīvā ir jāstrādā tā, lai varētu sasniegt nepieciešamo mācību rezultātu līmeni, bet tas nav nekas neizdarāms. Šobrīd rajonā, spriežot pēc pagājušā mācību gada rezultātiem, tādas skolas nav, kura atbilstu valsts ģimnāzijas līmenim, - 75% skolēnu sasniegumiem valsts centralizētajos eksāmenos jābūt A, B un C līmenī.

Tāpēc, ka ir ministra vēstule un mēs vēlamies saglabāt ģimnāzijas nosaukumu, šogad mūsu skolā nebūtu jāuzņem 5. klases. Neviens to neliedz darīt, bet ir jautājums - kur bērni, kas nākotnē izvēlēsies ģimnāziju, turpinās mācības 5. klasē, un no kuras skolas viņi atnāks pie mums? Tas patlaban pilsētā ir strīdus ābols.

Mans piedāvājums vienkāršs - ka Saldus sākumskolā jau nākamajā mācību gadā 5. klasē paliek tie bērni, kas nākotnē gribētu mācīties mūsu skolā. Sākumskolas skolēni tradicionāli pēc 4. klases sadalās - viena puse izvēlas 5. klasi 2. vidusskolā, otri 50% vēsturiski ir gājuši uz ģimnāziju. Šī otrā puse paliktu tajās pašās telpās.

Protams, šādam piedāvājumam ir gan pozitīvais, gan negatīvais. Mīnuss, pret ko arī visvairāk patlaban iebilst, - ka skola nav piemērota 5. un 6. klasēm. Lielāka auguma bērniem nav solu, nav atbilstošu sanitāro mezglu. Šis pārmetums ir pamatots, bet - vai tas nav atrisināms jautājums? Iegādāties lielākus solus ir iespējams, es esmu gatava ar sākumskolu sadarboties materiāli tehniskajā ziņā. Mēs atdotu savas mācību grāmatas.

5. klasē nāk klāt viena mācība - vēsture. Ir lieks jautājums, kas to mācīs, jo uz pāris stundām skolotāju nedabūt. Es mācītu. 6. klasē ir vēl ģeogrāfija un bioloģija, un arī šīs stundas mācītu ģimnāzijas skolotājas.

Trešā problēma, ko uzsver opozīcijas deputāti, - sporta zāles trūkums. Man tiek pārmests: ģimnāzijā ir laba sporta bāze, bet es negribot pieņemt bērnus. Toties man ir pretjautājums, uz kuru neviens tā arī nav spējis īsti atbildēt, - vai 1. - 4. klašu bērniem nav vajadzīga sporta zāle un tā ir vajadzīga tikai tad, ja skolā paliek 5. klase? Par sporta zāli ir jādomā arī tad, ja ideja par 5. klasi sākumskolā nerealizējas.

Patiesībā pārmetumi nav īsti vietā - es ne no kā neatsakos. Prognozēju, ka šogad ģimnāzijā varbūt izdosies nokomplektēt četras 10. klases. Veidojas šāda perspektīva - skolu beidz 5 klašu komplekti (divas devītās un 3 divpadsmitās), vietā mēs negribētu uzņemt ne par vienu klasi vairāk. Šovasar vēlamies izveidot lasītavu, lai tā varētu sākt strādāt, kā ieplānots. Līdz šim telpu trūkums to ir liedzis izdarīt.

Vadoties pēc iepriekšējo gadu pieredzes, pusotra klase uz vidusskolu varētu atnākt no pamatskolas, pusotra klase paliktu no mūsējām, vēl vienai klasei jāpienāk klāt no rajona. Arī tad, ja piespiež atteikties no ģimnāzijas statusa, teorētiski varam uzņemt tikai vienu 5. klasi.

Man saka - organizē ģimnāziju, bet visas 4. klases lai aiziet uz 2. vidusskolu. Par to ir strīds - nav korekti visiem 4. klases skolēniem likt pāriet uz 2. vidusskolu, lai pēc tam tos, kuri vēlēsies, aicinātu uz 7. klasi ģimnāzijā.

Pusgads bērnam ir adaptācijas laiks, kad viņam ir kritums sekmēs, - jo sveši skolotāji, sveša vide, klases biedri. Aizejot uz 2. vidusskolu, pēc tam - pie mums, bērnam būs divi šādi pārrāvumi. Ja viņš mācīsies sākumskolā līdz proģimnāzijas klasēm, būs tikai viens pārrāvums.

It kā mūsu skolu tas neskar, jo jautājums par ģimnāziju ir pašvaldības kompetence (par skolām savā teritorijā lemj pašvaldība), bet cilvēcīgi - skar, jo dzīvojam vienā pilsētā un bērni ir tepat vien līdzās. Es vēlos, lai nebūtu šo divu pārrāvumu. Neviens netiek piespiests palikt sākumskolā, bet ir vecāki, kas uzticas sākumskolai un savus bērnus gribēs sūtīt ģimnāzijā...

Manuprāt, nevar cilvēkus ielikt tikai aprēķinu rāmjos, apgalvojot: šie plāni prasīs naudu, tādēļ nav īstenojami. Kāpēc mēs nedomājam par bērniem, kas skolā veidojas un aug? Katrai skolai varam atrast parametrus, kuri neatbildīs noteiktajam, - vai tas būtu tāfeles tuvums vai kvadratūra, vai... Bet naudu mūsu skola pašvaldībai prasīs tā vai tā - vienalga, vai vai tā būs ģimnāzija vai vidusskola.

Kādēļ Saldum vajadzīga ģimnāzija? Manuprāt, pilsēta iegūs tāpēc, ka būs ļoti dažādi piedāvājumi skolēniem. Saldus sākumskola - no 1. līdz 6.klasei; laba pamatskola no 1. - 9.; 2. vidusskola no 5. - 12. klasei ar komercizglītības virzienu; ģimnāzija no 7. līdz 12. klasei. Kaut arī par to patlaban daudz lemj un domā, aizvien pastāv arī vakara vidusskola; ja mēs pieskaitām Cieceres internātpamatskolu - ar skolām esam ļoti bagāti.

Ģimnāzija ir vidusskola, un tādēļ tajā līdzekļi un darbs tiek veltīts vidējai izglītībai - sākot no kadru jautājuma, beidzot ar materiālo nodrošinājumu. Jaunu skolotāju pieņemot, pirmais priekšnoteikums - pēc iespējas augstāka kvalifikācija, kā arī tiesības strādāt vidusskolas klasēs.

Uzreiz tas nenotiks, bet ar laiku varbūt mazināsies to bērnu skaits, kuri brauc mācīties uz citu pilsētu vidusskolām.

Kā panākt, lai bērni nāk uz mūsu skolu, kā ieinteresēsim, ko skolēniem dosim - tas ir kolektīva jautājums. Protams, ģimnāzijas nosaukums ir jāpiepilda ar saturu. Es esmu pārliecināta, ka mums tas izdosies. Pusotra gada laikā esam spējuši ģimnāzijai atkal piesaistīt skolēnus, atkal šeit strādā sabiedrībā cienīti skolotāji. Mani priecē, ka mācību olimpiāžu rezultātu līkne mūsu skolai virzās uz augšu. Tiesa, kvalitāte nav viena gada process.

Jā, skolēnu atlase ir mūsu mērķis. Jau pagājušajā gadā konsekventi neuzņēmām nevienu skolēnu, kam liecībā bija trīs balles. Šogad vēl nemainīsim uzņemšanas eksāmenus, bet noteikti celsim prasību latiņu augstāk. Lai nākamajā gadā iestātos 10. klasē, varbūt liecībā nedrīkstēs būt mazāks vērtējums par 5 ballēm.

Ja mēs šogad uzņemsim 5. klases un mainīsim nosaukumu, tad atteiksimies no ģimnāzijas kā tādas. Nevar tā - divus gadus vēl būsim ģimnāzija, pēc tam - vidusskola, tad mēģināsim veidot ģimnāziju... Tas nav nopietni.

Esmu pārliecināta, ka mūsu skola būs ģimnāzija. Es jūtu atbalstu, īpaši - no savu skolēnu vecākiem."

Vakara vidusskola

Saldus pilsētas 2. vidusskola 10. - 12.

Saldus pilsētas ģimnāzija 10. - 12. kl.

5. - 9. kl.

7. - 9. kl. proģimnāzija

Saldus pilsētas pamatskola 1. - 9. kl.

5. - 6. kl.

1. - 4. kl. Saldus pilsētas sākumskola