Uzturnauda - 90 santīmu...

Ar lielu interesi lasu par tēmu "Uzturlīdzekļi bērniem". Pati audzinu 4 bērnus un zinu, cik šī problēma ir sāpīga.

Divi bērni dzimuši pirmajā laulībā, dēls dzima otrajā laulībā (diemžēl arī neveiksmīgā). Pēc abu laulību šķiršanas bērnu tēvi katram bērnam maksā 10 latus mēnesī.

Dēla tēvs (vīrs no 2. laulības) ir 3. grupas invalīds, un viņam alimentus - 10 latus - atvilka no invaliditātes pensijas. No 1997. gada katru mēnesi regulāri šo summu saņēmām. Bet tagad piedzīvoju lielu pārsteigumu, kad konstatēju, ka bērnam atsūtīti alimenti - 90 santīmu. Pirmā doma bija - kaut kas sajaukts. Otrā - bijušajam vīram noņemta invaliditātes grupa, un šie nu ir pēdējie santīmi...

Intereses pēc aizgāju uz VSAA filiāli painteresēties un noskaidroju, ka no 1. janvāra spēkā likums, kas aizsargā invalīdus no bērnu uzturēšanas. Un tagad mums katru mēnesi pienākas tikai 90 santīmu.

Domāju, ka neesmu vienīgā, kurai ir tāda situācija, tāpēc lūdzu - varbūt avīzē varētu publicēt to likuma pantu, lai mātes zina, ap ko lieta grozās! Un varbūt varētu arī intervēt tiesu izpildītāju kantora vadītāju - vai tagad, kad katru mēnesi piespriesto 10 latu vietā saņemšu tikai 90 santīmus, vīrietim invalīdam 9,10 lati krāsies parādā vai arī mēs ar dēlu paliekam ar gariem deguniem un esam tikpat bezspēcīgi kā tie cilvēkbērni, kuriem nemaksā nevienu santīmu?

VSAA filiālē man laipni paskaidroja, ka daudzas mātes no tiem 90 santīmiem esot atteikušās. Taču es, optimiste būdama, negrasos atņemt savam dēlam 10 maizītes kukulīšus no RIMI veikala. Tagad puika varēs ēst baltmaizi un priecāties. Tikai jautājums: kurš vairāk priecāsies - mans dēls vai viņa tētis? Tētim būs mūsu iztikas līdzekļi - 9,10 latu, varēs iegādāties zāles, 40o stipras. Pāris pudeļu tur sanāks.

Būtu interesanti uzzināt, kuram bija izdevīgi izdot tādu likumu un apdalīt jau tā nelaimīgos bērnus no šķirtajām ģimenēm? Daudzi mani paziņas bieži ir šausminājušies: kā var izaudzināt bērnu par 10 latiem mēnesī? Uz to vienmēr atbildēju: "Nav jau tik traki!" 10 latu man ir daudz, salīdzinot ar daudzām māmiņām, kuras nesaņem neko. Arī pati esmu strādīga. Kaut arī grūti, galus kopā savelkam, iepērkos humpalās, un produktus arī var lētāk dabūt, kad tos veikalos noceno... Tā ka bērni ir gan paēduši, gan apģērbušies. Taču tagad gan būs jostas jāsavelk ciešāk. Būtu naivi ticēt, ka tēvi sāks domāt. Visticamāk, ka tādi "tēvi" avīzīti vispār nelasa, viņiem vairāk par pudeli, glāzīti un desas ripiņu nekas neinteresē. Toties iet pa pilsētu un lielās: "Mans dēls!..." Tikai aizmirst pateikt, ka dēlam nemaksā neko lieku - gan jau māte izaudzinās.

Vēstules rakstītāja nevēlējās savu vārdu publicēt.

VSAA Saldus filiāles direktore Zita Laviceviča apstiprināja:

"Saskaņā ar grozījumiem likuma "Par valsts pensijām" 36. pantā no 2002. gada 1. janvāra ieturējumus no invaliditātes pensijas izdara no summas, kas pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kura apmērs ir Ls 30."

"Likuma grozījumi nemaina tiesas spriedumu," sacīja Saldus tiesu izpildītāju kantora vadītājs Normunds Kreceris. "Ja bērna tēvs ar tiesas spriedumu noteikto 10 latu vietā bērna uzturam maksā tikai 90 santīmus mēnesī, pārējā summa krājas kā parāds, ko var piedzīt, mainoties tēva mantiskajiem apstākļiem, piemēram, ja pensija tiek palielināta, viņš iegūst mantu utt."

Savukārt par likuma grozīšanas iemesliem iztaujāju Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju, deputāti no LSDSP frakcijas Aiju Barču. "Šādi grozījumi bija nepieciešami, jo invalīdiem jau tā ir ļoti grūti izdzīvot un nopirkt nepieciešamās zāles. Diemžēl invalīdu bērni, kuru uzturam tiek piedzīti līdzekļi, šajā gadījumā paliek zaudētājos. Tā nu tas ir. Taču rudenī gaidāma pensiju indeksācija, un tad arī proporcionāli palielināsies uzturnauda, ko invalīdi maksā saviem bērniem."

Barčas kundze gribēja iepriecināt vientuļos vecākus, kam grūti piedzīt uzturnaudu saviem bērniem, ar citu iniciatīvu - proti, iesniegti grozījumi likumā par sociālo palīdzību, kuros paredzēts - ja tiesa atzīst uzturlīdzekļu piedziņu par neiespējamu, valsts garantē noteikta apjoma pabalstu šiem bērniem, bet ar atbildētāju turpmāk nodarbojas tiesu izpildītāju kantoris.

Kaut gan, tuvojoties vēlēšanām, mēdz arī pīrāgi krist no debesīm, būtu labi, ja šādi likuma grozījumi tomēr tiktu pieņemti. Tie gan neatvieglos dzīvi invalīdu šķirtajām sievām un viņu bērniem - lai pensiju indeksācijas rezultātā uzturlīdzekļu apjoms sasniegtu iepriekšējo, droši vien būtu nepieciešami gadu desmiti...