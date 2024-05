Karstais telefons (16.03.), tel. 3881893 (17 - 22)

Zvana saldeniece, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Vēlētos, lai Brīvības ielas 36. nama iedzīvotāji saved kārtībā apkārtni, jo tur ir "džungļi".

Striķu ielas 9. nama sēta, manuprāt, ir pati piegružotākā Saldū. Gružus vējš no konteineriem izpūtis pa visu pagalmu, konteineri apgāzti. Šeit valda tāda nekārtība, ka pat bomži nenāk. Par nesakopto pagalmu esmu teikusi arī pašvaldības policijai.

Ierosinu izsludināt konkursu par nesakoptāko vietu pilsētā. Balvā varētu saņemt plāksnīti ar uzrakstu "Nesakoptākais īpašums". Esmu gatava finansēt balvas iegādi. Saldeniece, bet manu vārdu lūdzu nepublicēt.

Vēlos pateikt lielu paldies veterinārārstam Miķelim Žundam, ka jau divas reizes viņš ir palīdzējis izveseļoties mūsu mazajam sunītim, kuru iemīļojusi visa ģimene. Viņš ir ļoti iejūtīgs dzīvnieku dakteris, kurš nekad neatsaka konsultācijas pat pa telefonu. Mazā sunīša saimniece Pūce.

Zvana no Kursīšiem, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Pagasta centrā esam 19 piena piegādātāji. Vēlamies uzzināt ūdens analīzes paraugu noņemšanas izcenojumu. Ar ūdeni mājas tiek apgādātas no kopējā ūdensvada.

Redakcijas piebilde. Par ūdens analīzes paraugu noņemšanas izcenojumiem varat interesēties Pārtikas un veterinārā dienesta Saldus pārvaldē pie inspektoriem (tel. 3807214).

Izlasot "Saldus Zemē" sestdienas interviju ar Pūteļa kungu, kurā viņš saka, ka ir bezpartejiskais deputāts, man radās pārdomas. Saldenieki domē viņu ievēlēja no TB/LNNK kā šīs partijas ideju paudēju pilsētā. Tagad viņš pēc neoficālām ziņām darbojas kopā ar "Tautas partiju". Kā to saprast? Nezināju, ka arī šeit deputāti pēc ievēlēšanas maina politisko orientāciju, tāpat kā to dara Saeimas deputāti. Saldeniece, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt.

Zvana bijusī medicīnas darbiniece, kas ilgus gadus nostrādājusi šajā profesijā. Izlasot ceturtdienas "Saldus Zemi", nevarēju palikt vienaldzīga par problēmām, kas skar slimnīcu. Slimnīcā nemitīgi tiek samazināts gultu, kā arī darbinieku skaits. Varbūt tagad būs kārtība, kad poliklīnikā un slimnīcā būs viens vadītājs, kā tas bija senāk, kad dakteris Siļķe ar visu tika galā. Pacienti vēlas saņemt kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus arī Saldū.