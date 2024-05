2002. gada 12. nedēļa

Romāns, izrādās, ir pats izturīgākais no visiem literatūras žanriem. Tirgus ekonomikas apstākļos apdraudēta visu citu žanru pastāvēšana (tos maz pērk un maz pieprasa), bet romāns paliek. Un - ja varbūt pienāks laiki, kad literatūra cilvēkiem šķitīs lieka, tad romāns tomēr būs tas, kas dzīvos visilgāk. Aiz šī iemesla rakstošie latvieši cits pēc cita pārkārtojas, arī tie, kas līdz šim romānus nerakstīja, nu tos sāk rakstīt.

Zīmīgs piemērs ir Skaidrīte Kaldupe. Kādreiz viņu zinājām tikai kā dzejnieci un pasaku sacerētāju, bet pēdējos gados lasītāju vairumam viņa pazīstama kā romāniste. Nule Saldus "Signes" apgādā nācis klajā Kaldupes ceturtais romāns (nu jau otrais, ko izdevusi "Signe") - "Novēlotā atgriešanās". "Signei" tā ir pirmā grāmata šogad. Kaldupei par lasītājiem nav jāraizējas. Viņas grāmatām to nekad nav trūcis.

***

Nemaz nebiju pamanījis, ka almanahs "Dzejas diena" turpina iznākt, bet iznāk gan. 2001. gada laidiens gan nav tik biezs kā tie, kas iznāca agrāk, bet autoru skaits nav mazinājies. Rakstītāju ir daudz, varbūt pat mazliet par daudz. Bet tā nav liela nelaime. Ja dainu laikos dzejoja tūkstoši (citādi taču mums nebūtu tā miljona tautas dziesmu), tad lai tūkstoši dzejo arī šodien. Tieši divos pēdējos gados daudzi dzejnieki aizgājuši no dzīves, toties daudzi citi stājušies viņu vietā: "Dzejas dienas" autoru vidū daudz mazpazīstamu vai pat pilnīgi nepazīstamu vārdu.

Kā jau tas arī bija gaidāms, dzejoļu līmenis visai dažāds. Ir daudzas labas dzejas, bet daudz arī ne tik labas. Ja kāds no autoriem savas dzejas laikmetīgumu mēģinājis panākt, piemēram, galvenokārt ar dāmu garderobes (brunču, biksīšu) apdzejošanu, tad turpretī mums labi pazīstamais Knuts Skujenieks joprojām prot būt moderns bez māžošanās. Un Skujenieks tāds nav vienīgais. Secinājums: nav vēl pienācis laiks latviešu dzejai rakstīt nekrologu.

***

Mans kaimiņš šaubās, vai pie mums esot īsta demokrātija. Ja jau cilvēkus, kas neko nav nodarījuši, bet tikai varētu nodarīt, ņemot ciet, tad kāda gan tur demokrātija. Tad jau - tā kaimiņš saka - mūs kuru katru ne no šā, ne no tā kādu dienu varot paņemt aiz apkakles un ielikt ķurķī. (Kaimiņš, kā es to sapratu, bija domājis tos, kas tika aizturēti 16. martā - lai šie neiedomājas nezinko.)

Kaimiņš, protams, rūgti maldās. Mums ir tāda demokrātija, ka tikai nu. Minēšu tikai vienu piemēru - ar to nabaga cilvēciņu, kam netīšām bija gadījies iejaukties kādā lielākā kontrabandas pasākumā. Nabadziņu apcietināja, bet, kad labi ļaudis palūdza, palaida vaļā. Lai iet, kur deguns rāda. Un nelaimīgais aizgāja ar.

Viens otrs saka, tā esot bijusi tiesas kļūda. Nevajadzējis to nabadziņu palaist. Noķert viņu tagad būšot ļoti grūti. Bet kālab tad jāķer? Lai viņš iet. Ja mēs visus blēžus gribēsim salikt cietumos, tad, ņemot vērā blēžu skaitu, cietumu var pietrūkt drīzi jo drīzi.***

Atklājies, ka Tautas partijas kasē nezkā iekļuvusi apšaubāmu firmu apšaubāma naudiņa. Ko lai saka? Skumjš fakts. Tas rāda, ka apšaubāmu firmu mums netrūkst. Un ka naudas tām kā spaļu, ja jau dala pa labi un kreisi.

Pārējās partijas nu jūtas kā spārnos. "Re, re," pārējās partijas rāda ar pirkstu uz Tautas partiju, "re, re, kā jūs iekritāt!" Tad nu griežos ar repliku pie pārējām partijām: "Otra acī skabargu ieraudzīt jūs mākat. Bet ko jūs teiksiet, kad jūsu pašu acīs uzradīsies kāds baļķis?" (Ar baļķi es šai gadījumā domāju apšaubāmu naudu.)

***

Par vēlēšanu tuvumu vairs nedrīkstam šaubīties. To pierāda fakts, ka partijas vairot vairojas (dažas vairojas arī, dalīdamās kā amēbas). Tēlaini partiju dibināšanu varētu salīdzināt ar pavasara sēju. Politiskās dzīves druvā nu to jau iesēts visai daudz. Bet raža tiks vākta rudenī (vēlēšanu laikā). Tad arī redzēsim, kura no iesētajām būs labāk padevusies.