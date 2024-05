Latvijas Universitātē jāmācās patstāvīgi

Par studentu dzīvi klīst interesantas leģendas un nostāsti...

To izbaudīt gribas visiem. Par studentu kļūst vairāku iemeslu dēļ - ja dzīves galvenā prioritāte ir izglītība, ja vēlas izvairīties no armijas, ja darbu iegūt nav iespējams, bet mājās sēdēt arī negribas.

Augstākās izglītības mācību iestāžu ir tik daudz, un tu nesaproti, kuru izvēlēties… Mana iecere ir publicēt dažādu augstskolu, koledžu, akadēmiju, institūtu "aizkulises" (oficiālās informācijas būs nedaudz, jo to var atrast gan katalogos, gan internetā) - paši studenti stāstīs par to, ko oficiālos izdevumos nepublicē.

Universitātes piedāvājums

LU šogad studē vairāk nekā 34 000 studentu, izvēloties vismaz vienu no piedāvātajām 33 bakalaura studiju programmām. To apguvei ir paredzēti 4 gadi jeb 8 semestri. Studiju apgūšanai tiek piedāvāti divi apguves veidi. Pilna laika studijās mācībām students nedēļā velta ne mazāk kā 75% no sava laika, nepilna laika studijām velta mazāk nekā 75% nedēļā. Katrai programmai ir trīs daļas. A daļa ietver obligāti apgūstamos priekšmetus, B daļa ietver obligātās izvēles priekšmetus (loģikas vārdu salikumā nav, taču tas nozīmē, ka priekšmeti ir jāmācās obligāti), un C daļas priekšmeti - brīvās izvēles daļa.

Tev tiek piedāvāta iespēja mācīties budžeta grupā un maksas grupā. Kurā no tām būsi tu, noteiks tavi rezultāti iestājeksāmenos. LU programmas ir akreditētas, tātad ir garantija, ka iegūtais diploms ir valstiski atzīts.

Sagatavošanas kursi

Šos kursus iesaka apmeklēt. Taču tas nenozīmē, ka bez tiem iestāties ir neiespējami. Kursi jums veidos priekšstatu par LU iestājeksāmenu prasībām. Gribu nomierināt tos nākamos studentus, kuri finansiāli nevar atļauties kursus. Mani kursabiedri, kuri gāja uz sagatavošanas kursiem, iestājušies tikai 26 no 85! Vieni teica, ka kursi bijuši vērtīgi, citi - ka veltīga laika izšķiešana. Izspriediet paši - mācīties tajos vai nē.

Iestājeksāmenos negodīga konkurence

Pirms tiekat pie eksāmenu kārtošanas, jums jāpiesakās, ka vēlaties tos kārtot, par katru izvēlētu programmu samaksājot 10 latus (ja LU mēģināsiet stāties vairākās, tad summa attiecīgi būs jāmaksā lielāka).

LU ir divu priekšmetu pārbaudījumi - latviešu valodā (tests un pārbaude izvēlētās programmas galvenajā priekšmetā). Neuztraucieties, ja skolotāju dotajos paraugos nespējat savākt pietiekamu punktu skaitu. Teikšu atklāti - iestājeksāmenos špikošana sit augstu vilni! Un - ja rīdzinieki var, kāpēc jums to nedarīt? Varbūtība, ka tiksiet pieķerti, ir maza. Telpu, kurā ir 300 studiju kandidāti, 3 pasniedzēji izkontrolēt nevar. Turklāt tests pārbauda, cik literāri pareizi protat latviešu valodu. Tātad testā visvairāk izkrīt izlokšņu un dialektu aktīvie runātāji.

Man otrais pārbaudījums bija žurnālistiska darba sagatavošana. Dzirdēju, kā mani konkurenti zvana: "Tēma tāda un tāda, jāuzraksta 3 stundu laikā. Paspēsi?" Neuzmanīgas mutes izpļāpājās, ka tēmas zinājušas jau vakar… Sakari ir noderīgi, tā ir rīdzinieku priekšrocība. Negribu jūs mudināt uz krāpšanos, taču godīgums neeksistē (!).

Studiju intensitāte

LU uzsvars tiek likts uz pašstudēšanu mājās, bibliotēkās u. c. Lekciju apmeklējums nav obligāts. Ja tu spēj nokārtot pārbaudes darbus un atdot laikā visus mājas darbus, tad lekcijas vari neapmeklēt. Tās sākas vidēji 10.30, beidzas 16. Katrā lekcijā jānosēž 90 minūtes, pēc tam 30 minūtes vari atpūsties. Sākumā ir grūti pierast, taču nav neiespējami.

Gribu brīdināt angļu valodas sliņķus - mācību grāmatas kā tādas neeksistē, taču izmantojamā literatūra pārsvarā ir angļu valodā. Literatūra pieejama arī krievu, vācu, nedaudz latviešu valodā.

LU atmosfēra

Tā ir bezpersoniska. Ir neiespējami tik lielā iestādē uzturēt ģimenisku auru. LU darbojas vienota sistēma, kurā jāiekļaujas ikvienam studentam. Personības ir liekas. Tas nenozīmē, ka Universitātē ir komunismam līdzīgs režīms, bet birokrātiska sistēma gan. Nebrīnīšos, ja pēc četru gadu studijām pasniedzēji tādu Ievu Vilmani neatpazīs diplomu saņēmēju barā. Bezpersoniska vide. Ja vēlies personiskumu, ej ar kursabiedriem uz izklaides pasākumiem vai dzīvo kopmītnēs.

Kopmītnes

Katru mēnesi samaksāsi 10 - 17 latus par četrvietīgu numuriņu, kurš nepazīst jēdzienu eiroremonts, taču neuztraucies - kojas ir vienas no interesantākajām studentu dzīves vietām (dzīvoklis ir par garlaicīgu!). Kopīgas studijas, kopīgas ēdienreizes, kopīgas dušas želejas, kopīgas svinēšanas utt. Man šķiet, ka leģendas par studentu dzīvi nāk no dzīvošanas kojās. Finansiāli tas ir izdevīgi, jo 8 latus "lielā" stipendija jūtams atbalsts nav.

Par "biezajiem" studentiem

Par tādiem tiek dēvēti tie, kuriem izdevies saņemt kredītu. LU piedāvā gan studiju kredītu (nauda, ko samaksā par savām studijām), gan studējošo kredītu (ikdienas tēriņiem - līdz 60 Ls mēnesī). Kredītu sistēma ir nesakārtota, tāpēc šo finansiālo atbalstu iegūt ir grūti. Ja izdodas - uzskati sevi par varoni!

Mana pieredze Rīgā:

2. nedēļā trolejbusā no somas izvilka manu naudas maku ar studenta apliecību un naudu (neuzmanīgie, kļūstiet sīkumaini uzmanīgi, lai nosargātu savu mantu!);

jāveic imūnsistēmas nostiprināšana, jo ļaužu burzmā var "saķert pašu nelabo";

2 nedēļas man bija "morālo paģiru sindroms" - nevarēju iejusties jaunajā vietā, nesapratu, ko īsti es žurnālistos meklēju. Kā tikt galā ar šādām problēmām? Es liku sev saņemties. Banāli skan, bet - iedarbīgs līdzeklis! Sindroms piemeklē ne tikai vājos, bet arī garīgi stiprus cilvēkus;

fakultātes ēdnīcā ēdiens ir dārgs un negaršīgs.