Ierosina vākt parakstus par jaunu vēlēšanu likumprojektu

Atklātais sabiedriskais fonds "Burtnieks", kura priekšsēdētājs ir Eduards Berklavs, kā arī atbalstītāju grupa - jauniešu sabiedriskā organizācija "Visu Latvijai", Latvijas lauksaimniecības biedrības un citi sabiedriski aktīvi cilvēki aicina vākt parakstus par jaunu Saeimas vēlēšanu likumprojektu.

Būtiskākie noteikumi E. Berklava vadībā izstrādātajā likumprojektā ir - Latvija tiek sadalīta 35 vēlēšanu apgabalos. Ievēlamo deputātu skaits katrā apgabalā ir proporcionāls vēlētāju skaitam. Visos lauku rajonos jāievēl 2 - 3 deputāti, bet Rīgas rajonos - 3 - 6 deputāti.

Ja mēs gribam mainīt Satversmi un dot iespēju atsaukt deputātus, par to būtu jānobalso pusei no Latvijas balstiesīgajiem vēlētājiem, bet pēdējās vēlēšanās piedalījās 68 procenti no visiem balstiesīgajiem. Satversmes grozījumi pašreizējos apstākļos tautas nobalsošanas ceļā ir nereāli.

Lai varētu grozīt likumu, atbilstoši Satversmei, par to jānobalso 241 169 vēlētājiem - 3 reižu mazāk nekā Satversmes grozījumu gadījumā. Jaunā likumprojekta būtiskākie priekšlikumi:

Grozāmi deputātu kandidātu saraksti, kuros var izsvītrot nevēlamo deputāta kandidātu un tā vietā ierakstīt vēlamo no cita saraksta.

Partijām tiek atņemts deputātu kandidātu izvirzīšanas monopols un šīs tiesības piešķirtas ikvienai vēlētāju grupai, kurā ir ne mazāk kā 200 vēlētāju katrā vēlēšanu apgabalā.

Deputāta kandidātam savā vēlēšanu apgabalā jābūt nodzīvojušam vismaz 3 gadus, bet vēlētājam - vismaz gadu. Var balsot arī pa pastu.

Tautas nobalsošanā pieņemtu likumu var grozīt tikai jaunā tautas nobalsošanā u.c.

Ar likumprojekta pilnu tekstu var iepazīties Saldus galvenajā bibliotēkā, bet parakstīties par likumprojekta iesniegšanu tautas nobalsošanai - pie zvērinātās notāres Baibas Skrebas Saldū, Striķu ielā 12 (ieeja no Rīgas ielas). Darba laiks: - pirmdienās no 8 -18, otrdienās no 8 - 16, trešdienās no 8 - 13, ceturtdienās no 8 - 16, piektdienās no 8 - 14. Paraksta apliecināšanai jāiemaksā 0,44 Ls. Parakstu vākšana notiks līdz 20. aprīlim.