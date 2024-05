2002. gada 14. nedēļa

Valsts valodas jautājums nu būs nokārtots, deputātu kandidātiem tā nebūs jāzina. Bet kā ar valsts Satversmi?

Satversmes tiesa atzinusi, ka likums par pensiju aizturēšanu strādājošiem pensionāriem neatbilstot Satversmei. Tātad deputāti, šādu likumu pieņemdami, Satversmi nav zinājuši (nesteigsimies viņus apvainot, ka Satversmi viņi pārkāpuši tīšām). Satversmi nezina, bet izliekas par lieliem lietpratējiem. Ja jau grasās Satversmi grozīt, tad par nezinīšiem sevi neuzskata. Bet man šķiet, ka lai nu kam, bet deputātiem (un tātad arī deputātu kandidātiem) Satversme būtu jāzina gan.

***

Vēl tajā pašā sakarā. Netaisnīgo, ar Satversmi nesaskanošu ierobežojumu atcelšana uzlabos tikai samērā nelielas pensionāru daļas stāvokli. Lielāko daļu pensionāru Satversmes tiesas lēmums neskar. Bet kā tad īsti ir - vai tad tas, ka pensijas lielums ir zem iztikas minimuma līmeņa, saskan ar Satversmi? Vai mūsu valsts Satversme pieļauj vecīšu un vecenīšu nabadzību?

***

Kad Ameriku piemeklēja 11. septembra traģēdija, neba viens vien (arī valstsvīri, jā, arī viņi) pareģoja, ka nu sākšoties jauns laikmets kā Amerikas, tā visas mūsu planētas dzīvē. Tagad jau vairāk nekā pusgads apkārt, bet nekādas dižas pārmaiņas nav vērojamas. Tie paši "problēmu risinājumi", kā līdz šim. Tie paši lidojumi un uzlidojumi, tā pati bumbošana un ieroču žvadzināšana, tie paši šāvieni un grāvieni, kā līdz šim. Nekā jauna.

***

Šopavasar "modē" kūlas dedzināšana. Dedzina jau katru gadu, bet šogad jo īpaši. Kaut gan tas ir aizliegts. Kaut gan tas ir bīstami. Bet dedzina un dedzina. Ka kūlas dedzināšanu varētu pilnīgi novērst, tam neviens vairs netic. Bet arī ierobežot, samazināt neizdodas. Visādi līdzekļi izmēģināti - nekā. Bet kā būtu, ja kūlas dedzinātājiem atņemtu zemi? Sak, atdod, ja nemāki apkopt, dosim tam, kas mācēs.

Kaimiņš man iebilst. Šis numurs neiešot cauri. Pie mums taču privātīpašums skaitoties svēts. Atņemt privātīpašumu skaitoties tas pats, kas zaimot svētumu. Hm, tad jāpadomā. Bet ja tas privātīpašnieks savu īpašumu pats netur par svētu? Ja to bojā, ja posta dzīvības, ja iznīcina pats savas mājas, tad taču aizbildināties ar svētumu nav loģiski. Beidzot taču jāpanāk, lai privātīpašnieki sāk savus īpašumus paši cienīt!

***

Un vēl par to pašu. Kaimiņš esot par šo jautājumu domājis krustu šķērsu un beidzot atzinis, ka no kūlas dedzinātājiem mēs vairs vaļā netikšot. Viņaprāt, tā esot kļuvusi par latviešu tautas nacionālo īpatnību - apmēram tādu pašu kā Jāņu svinēšana un jāņugunis.

***

Humāna attieksme līdz šim tika prasīta vienīgi pret bērniem, skolēniem. Kā jau iepriekšējā režīmā ierasts, bērni skaitoties priviliģētā šķira, viņiem nekādā gadījumā nedrīkstot darīt pāri. Protams, taisnība. Taču bieži vien tika piemirsta "medaļas otra puse" - ka nav pareizi darīt pāri arī pieaugušajiem, skolotājiem.

Pēdējie notikumi mūsu kaimiņpilsētā Kuldīgā likuši atcerēties arī skolotāju cilvēktiesības.

"Kad mēs augām", bija citādi. Vai tad mēs neblēņojāmies? Vai mēs skolotājiem pāri nedarījām? Vai, kā darījām. Bet vienu lietu zinājām - robežas. Tagad, kā rādās, robežas zūd vai ir jau pazudušas. Tāda lieta kā smalkjūtība kļuvusi par deficītu. Un atbildība - arī. Par to derētu padomāt tiem, kas vada un virza mūsu skolas dzīvi.

***

Televīzija rāda 2001. gada labāko raidījumu konkursa noslēgumu. Nepiederu pie tiem, kas augas dienas un vakarus pavada pie televizora, tāpēc lielākā daļa ne vien no godalgotajiem, bet arī no nominētajiem raidījumiem man sveša. (Bet daudz gan to raidījumu!) Taču gandarījums vismaz par diviem apbalvojumiem - Jānim Domburam par raidījumu "Kas notiek Latvijā?" un Jānim Dimantam par viņa mūža darbu. Jānis Dimants tiešām ir dimants Latvijas Televizijas zelta fondā. Viens no tiem visai nedaudzajiem, kas zina: bez laukiem nebūs Latvijas. Un braši arī, ka viņš nosolījās ar saviem lauku dzīves raidījumiem pārdzīvot vismaz trīs nākamos televīzijas ģenerāldirektorus.