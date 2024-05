Atklāta vēstule Aivaram Kaņepam Lutriņos

"Saldus Zemes" 11. aprīļa numurā izlasīju Jūsu rakstu "Nesaprotu dažu deputātu viedokli".

Katram ir tiesības paust savus uzskatus, taču ir vairākas lietas, kas jāņem vērā ikvienam rakstītgribētājam. Proti, jāievēro diskusiju kultūra, kā arī vismaz elementāra pieklājība. Diemžēl abu šo lietu Jums, Kaņepa kungs, nav. Jūsu darbības princips - jo vairāk dubļu uzgāzīšu, jo grūtāk būs notīrīties. Jūs neesat oriģināls, šī metode ir ļoti veca un labi zināma.

Man rodas šaubas, vai Jūs esat rakstu "Atbalsta visi, iebilst pret risinājumu" ("Saldus Zeme", 2002. gada 28. marts) kārtīgi izlasījis, jo daži Jūsu prātojumi ir ļoti tendenciozi, pat nesakarīgi. Jūsu rīcība nebūt nekalpo par paraugu jaunajai paaudzei, kuras intereses Jūs gribat aizstāvēt.

Ar jautājumu par manu atklātību un objektivitāti vispirms vērsieties pie maniem esošajiem un bijušajiem audzēkņiem, kuri Jums atbildēs visprecīzāk. Savos prātojumos Jūs pieļaujat iespēju, ka es izglītības jautājumos neko nesaprotu, kā arī to, ka es no kaut kā baidos. Esmu absolvējis Latvijas Universitāti, un mans darba stāžs izglītības jomā ir 30 gadu. Par bailēm. Jā, es baidos par to, ka sabiedrībā nesarodas pārāk daudz tādu cilvēku, kas ir visuzinoši jebkuros jautājumos, kuriem šaubas un pārdomas ir sveši jēdzieni, kas uzskata, ka viņu viedoklis ir vienīgais pareizais. Esmu gatavs ar Jums tikties, lai godīgā un atklātā diskusijā apspriestu Jūs interesējošas problēmas. Par manu deputāta darbu arī neuztraucieties, tā kvalitāti paratīs novērtēt Saldus pilsētas iedzīvotāji, kuri vislabāk saskatīs mana darba jēgu - vai tas ir vērsts Saldus pilsētas attīstībai vai nē.

Man ir krietni lielāka dzīves pieredze, tāpēc sniegšu Jums dažus padomus. Mācīties nekad nav par vēlu. Jo vairāk cilvēkam zināšanu, jo plašāks viņa redzesloks. Augstākā izglītība Jums daudz profesionālāk ļaus risināt izglītības jautājumus (ja tas ir izdarīts, jau iepriekš Jums atvainojos). Būt par pakalpiņu, "izsūtāmo zēnu" nav tas godājamākais amats.