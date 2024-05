Lēmums vienam deputātam?

Klātesot Brocēnu novada domes sēdē un līdzdzīvojot lēmumu pieņemšanas vai nepieņemšanas gaitai, vēlajā vakara stundā lēmums par transporta izdevumu, kas radušies, pildot deputāta pienākumus, kompensāciju - to noteikt tikai novada teritorijā - šķita pareizs un labs. Vēl arī nākamajā rītā likās - viss kārtībā. Bet, jo vairāk par to domāju, jo vairāk šķiet - likumīgi varbūt ir, bet taisnīgi... Un taisnīguma princips bija ļoti svarīgs - tieši Brocēnu novada sēdē un tieši šajā jautājumā, jo diskusija par tautas kalpu izdevumiem un to atmaksu rajonā ir bezprecedenta gadījums, no kura mācīsies, iespējams, daudzas citas pašvaldības.

Saskaņā ar likumu par deputātu var ievēlēt Latvijas pilsoni, kas var nebūt konkrētās pašvaldības pastāvīgais iedzīvotājs, bet kuram te ir īpašums. Savureiz cilvēks, kuram pašvaldībā ir tikai īpašums, var būt ļoti ļoti labs deputāts, strādāt radoši un daudz, un nest savai pašvaldībai ļoti lielu labumu. Un, ja viņš dzīvo tālu no šīs pašvaldības, tās iedzīvotāji droši vien būtu ieguvēji arī tādā gadījumā, ja šim deputātam no pašvaldības budžeta maksātu ceļa izdevumus - vienalga, sabiedriskajā vai personiskajā transportā.

Vēl vairāk - fakti liecina, ka aizvien vairāk Saldus rajona iedzīvotāju savu algu nopelna ārpus rajona, un, visticamāk, šī tendence pastiprināsies. Tas ir normāli un apsveicami, ka gudri, gaiši cilvēki veido karjeru un ieņem aizvien labākus amatus. Arī jebkuram no ērtu satiksmi baudošajiem Brocēnu novada deputātiem var izteikt vilinošu darba piedāvājumu Rīgā vai Liepājā, vai Ventspilī, un būs uz pastāvīgu dzīvi jāpārceļas tur. Vai ikviens no viņiem būs ar mieru tērēt pārsimt latu (pēc Brocēnu novada domes deputāta Zigmunda Fīrera aplēsēm - red.) gadā, lai pildītu deputāta pienākumus? Un - vai pašvaldība nebūs zaudētāja, ja šie cienītie cilvēki (ja jau reiz ievēlēti!) vairs nelems par novada attīstību? Vai dome tādā gadījumā nebūtu vismaz morāli atbildīga vēlētāju priekšā par šāda deputāta zaudējumu?

Diez, ko par šo lēmumu sacītu cilvēktiesību aizstāvji? Jo rodas pretruna - ja esi deputāts, kurš dzīvo pašvaldībā, tev ceļu no mājām uz domes un komiteju sēdēm apmaksā, bet, ja esi tikpat likumīgi ievēlēts, bet tev ir tikai īpašums pašvaldībā, tev šī priekšrocība liegta. Un vai vēlētāji ir apmierināti ar šādu attieksmi pret savu ievēlēto deputātu?

Manuprāt, šādi apsvērumi netika ņemti vērā galvenokārt viena iemesla dēļ - jo priekšlikumu iesniedza deputāts Zigmunds Fīrers - patlaban kompensācijas saņemšana ir aktuāla tikai viņam. Tā kā šis deputāts ir opozīcijā, savas neapšaubāmās zināšanas un pieredzi pašvaldības darbā viņš vismaz iepriekšējā Brocēnu novada domes sēdē izmantoja ne tik daudz konstruktīvam darbam, cik kritizēšanai un reizēm arī noniecināšanai. "Izbalsojot" viņa priekšlikumu, deputāti, visticamāk, atriebās, nevis rīkojās konstruktīvi un tālredzīgi, skatot jautājumu objektīvi.

Starp citu, vērojot, kā opozīcijas deputāta prāts un pieredze tiek šķiesta nevis darbam vienā komandā sava novada labā, bet gan kolēģu kritikai, nostājoties pretinieka pozīcijā, kā opozīcijas pārdomāti, racionāli priekšlikumi vienkārši ignorēti - ne tikai pašvaldības, bet arī Saeimas darbā -, gribas iet un parakstīties par Berklava ierosinātajiem vēlēšanu likuma gozījumiem, kas partiju listu vietā paredz deputātu ievēlēšanu no vēlēšanu apgabaliem. Bet tā ir jau cita saruna.