Karstais telefons (23.04.), tel 3881893 (17 - 22)

Zvana no Brocēniem Alberts Plankājs. No centrālajiem masu saziņas līdzekļiem izskanēja kāda ievērojama valsts darbinieka paustie vērojumi, ka pilnmēness laikā Saeimas deputātiem nebūtu ieteicams izlemt sarežģītus lēmumus. Šis laiks cilvēkus novirza no pareizas domāšanas, jo pilnmēness laikā pieņemtie lēmumi ir nekvalitatīvi, tādēļ visās jomās cieš sabiedrība. Domāju, ka arī rajona deputātiem to vajadzētu ņemt vērā. Arī ķirurgiem nebūtu ieteicams veikt operācijas, jo pacientam būs sarežģījumi. Arī pilnmēnesī skābēti kāposti nebūs garšīgi.

Jau ilgāku laiku Rubas pagastā taciņas malā, kur cilvēki iet uz pastu, divām akām nav vāku. Vakara stundās pa taku staigā gan bērni, gan pieaugušie, kuri neuzmanības pēc var iekrist atvērtajās akās. Rubas pagasta iedzīvotāja.

Redakcijas piebilde. Rubas pagasta padomes priekšsēdētāja Gunta Kalniņa paskaidroja: "Informāciju, ka pazuduši vāki no akām taciņas malā, kas ved uz pastu, saņēmām tikai pagājušajā nedēļā. Domāju, ka tuvāko divu nedēļu laikā problēmu atrisināsim un vāki tiks uzlikti."

Zvana Ausma Ābele no Ogres. Esmu "Saldus Zemes" ilggadēja lasītāja. Avīzē lasīju rakstu, kurā bija teikts, ka guļbūves speciālistus gatavo tikai Ērgļos, bet šo amatu var apgūt arī Ogres meža tehnikumā. Pirmajā kursā guļbūves specialitāti apgūst arī viens saldenieks.