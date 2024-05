2002. gada 16. nedēļa

Sen nebiju iegriezies muzejā. Nu aizeju - veselas trīs neredzētas izstādes. Viena veltīta mūsu trešajai zvaigznei Latgalei. Limbažos dzimušais Rūjienas gleznotājs Ilgvars Zalāns rāda Latgales ainavas, bet podnieki - savas "Pūdnīku skūlas" melno keramiku. Tiek visiem - gan glezniecības, gan keramikas cienītājiem. Izrādās, ka Latgale mums nav nekāda svešā. Tā pati Latvija vien ir.

Mūsu pašu māksla skatāma Saldus mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstādē. Šos piecpadsmit jaunos autorus un viņu darbus īsi un kodolīgi novērtējusi viņu skolotāja Gunta Kraulere: "Tas ir vērā ņemams pieteikums Saldus rajona kultūras dzīvei". Tiesa gan. Par spīti grūtiem laikiem aug un mācās paaudze, kurai, kā var domāt, ne māksla, ne cilvēku estētiskās vajadzības nešķitīs liekas.

Trešā izstāde - par mūsu novada skolām. Skolu ēku attēli, mācībgrāmatas, glīti noformēti albumi utt. Mani visvairāk piesaistīja pēdējie. Šķirstu, skatos un gandrīz vai piemirstu, ka jāiet mājā.

***

Laikraksts "Literatūra un Māksla Latvijā" tomēr nevienādo cīņu zaudē un apstājas. Ar sabiedrības morālo atbalstu vien par maz. Vajadzīga arī naudiņa, bet kur lai to ņem? Galvenā redaktore Aija Lāce un pārējie redaktori savā avīzē ielikuši sludinājumu, ka meklējot darbu. Zem sludinājuma nav parakstījies vienīgi Arno Jundze. Varbūt nav gribējis ar pārējiem solidarizēties. Bet varbūt viņam bezdarbs nedraud?

Vai šādu melno dienu mūsu kultūras dzīvē nav jau pārāk daudz?***

Baznīcai nepatikšanas. Atklājies, ka daudzi katoļu garīdznieki, lai īsinātu laiku, nodarbojušies ar pedofīliju. Pāvests vainīgos soda un nosoda, cietušajiem un viņu vecākiem lūdz piedošanu, bet ko nu vairs? Kauna traips paliek. Esmu vienis prātis ar savu kaimiņieni, ka pēdējais laiks jaunai reformācijai. Beidzot taču jāatceļ celibāts (aizliegums priesteriem precēties). Tā ir pretdabiska prasība.

***

1941. (baigā) gada pavasarī - tā man tēvs stāstīja - esot pa mājām braukājusi miesta aktīviste Mērija un mācījusi saimniekus, kad, kas un kā jāsēj. Kaut arī pašai par zemniekošanu nav bijis jēgas. Tēvs pat šaubījās, vai bodes jaunkundze kādreiz grābekli turējusi rokā. Tie laiki, paldies Dievam, nu pieder pagātnei. Bet nezkādēļ man šī traģiskā epizode bieži vien iekrīt prātā taisni tad, kad lasu vai klausos par Eiropas Savienības ierēdņu pamācībām, kā strādāt mūsu lauksaimniekiem šodien.

***

Atkal dienaskārtībā esot nafta. Nevis kāda Kuveitas vai Irākas, bet mūsu Latvijas nafta. Atceros, jau pirms gadiem 30 vai 40 sāka runāt par Latvijas, konkrēti - Kurzemes naftu. Bija pat īpašs saiets toreizējā kultūras, tagadējā skolēnu namā, gudri ļaudis izteica savus minējumus. Laida pat apkārt publikā pudelīti ar Kurzemes naftu. Drīkstējām paostīt, kāds varbūt pat nogaršoja. Bet tā viss noklusa, un gadiem ilgi mums bija un vēl ir jāiztiek bez savas naftas. Žēl gan. Bet - ja nu naftas tiešām būtu pietiekami daudz un tā pietiekami laba, lai tās ieguve atmaksātos, o, tad gan mēs vienreiz būtu vīrā. Tad ar mums nerunātu vis kā tagad - no augšas. Tad mūs sāktu pat cienīt. Jo mūsējā nebūtu vis šāda tāda, bet naftas valsts!

***

Kaimiņš vaicā, kā man veicoties ar novadnieku dzejas kopkrājumu. Atbilde īsa: labi veicas. Necerēti labi. Pirmajās dienās dzejoļi ienāca pagausi. Bet vai var uzminēt, cik autoru manā "portfelī" ir šobrīd? Veseli piecdesmit divi! Un, iespējams, ka kāds kūtrāks vēl ko atsūtīs. Kas to būtu domājis, ka tik daudzi no mums raksta dzejoļus? Tagadējos laikos? Kad visur runā tikai par to vienu - naudu, naudu, naudu.

Jā gan, arī dzejniekiem nauda vajadzīga. Ja nebūs vajadzīgās summiņas, dzejas kopkrājumu mums neredzēt kā savas ausis. Tāpēc, lūdzu, pārvariet savu skopumu visi - pašvaldības, kultūras iestādes, dzejas draugi, bet jo sevišķi jūs - turīgie novadnieki! Lati, kurus jūs ziedojat grāmatu izdošanai, tiks ierakstīti jūsu labo darbu grāmatā. Bet atsaucīgajiem autoriem - mans lielais PALDIES!

***

Nedēļas citāts: Visparastākie meli ir tie, ar kuriem mēs apmānām paši sevi. (Nīcše.)