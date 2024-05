Kas notika pirms 16 gadiem?

Ko cilvēkiem izsaka 1986. gada 26. aprīlis? Daudziem - neko, bet par Černobiļas atomelektrostacijas sprādzienu zina daudzi.

Citi piedzīvojuši, citi redzējuši, bet daudzi zina tikai nostāstus un faktus. Taču tā bija viena no 20. gadsimta lielākajām traģēdijām un pati lielākā kodolavārija cilvēces vēsturē, kura skar mūs vēl šodien.

Tas bija tepat netālu, Ukrainā, pie robežas ar Latvijai kaimiņos esošo Baltkrieviju. Daudziem no Latvijas, tajā skaitā arī no Saldus, lika doties pret savu gribu uz Černobiļu likvidēt avārijas sekas, nepakļaušanās gadījumā draudot ar cietumsodu. Lielu postu nodarīja Černobiļas atomelektrostacijas sprādziens, tas ne tik daudz saindēja apkārtējo zemi un gaisu, cik - cilvēkus pāragri aizsūtot nāvē, vēl vairāk - padarot par invalīdiem.

Černobiļas avārijas patiesās ainas slēpšana bija režīma noziegums pret saviem pilsoņiem. Kamēr citur brīdināja, no kā jāizsargājas un kā jāizsargājas, pie mums to uzskatīja par imperiālistu propagandu un Padomju Savienības nomelnošanu. Un, lai pierādītu, ka nekas bīstams nav noticis, bērniem lika spēlēties radioaktīvās smiltīs netālu no kodolsprādziena vietas, un rīkoja sacensības, un visu to rādīja televīzijā. Nebija tik briesmīga Černobiļas avārija kā tāda, jo katastrofas var piemeklēt arī citas valstis, bet gan tas, ka apzināti tika slēpta...