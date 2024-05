Kas sakārtos kapliču?

"Gada laikā divreiz nācies būt Čāpātāju kapličā. Mani uztrauc, cik tur ir netīrs," redakcijā ienākusi, teica saldeniece G. (uzvārdu avīzē lūdza neminēt).

"Uz grīdas uzklātais varselīns nopilējis no svecēm. Vai nevar paņemt avīzes un gludekli un to iztīrīt? Nedeg visas elektriskās spuldzes. Aizkari laikam vispār netiek mazgāti, visur ir putekļi. Vai aizgājējs tiešām nav pelnījis tikt izvadīts no sakoptām telpām? Tas taču neprasa lielus līdzekļus, tikai darbu. Ko es stundu pirms tuvinieka izvadīšanas vairs varu saglābt? Un vēl. Vai mākslīgo ziedu vietā nevarētu vāzē ielikt kādu dzīvu ziedu vai koka zaru?" Līdzīga satura sūdzība bija arī avīzes "Karstajā telefonā".

P/u "Komunālo uzņēmumu kombināts" apbedīšanas pakalpojumu biroja vadītāju Zenta Grūtupa pastāstīja, ka kapliču uzkopj kapu sargs, tā tiek tīrīta arī pirms katras izvadīšanas, tāpēc viņa nevar piekrist, ka kapličā nekas netiek darīts. "Aizkarus uz ķīmisko tīrītavu nesam katru gadu, arī šogad vēl pirms sūdzības "Karstajā telefonā" aizkari bija iztīrīti "Spodrībā", samaksājām par to 28 latus. Piekrītu, ka aizkari ir veci, tie būtu jānomaina. Ja izdosies veikt remontu, to izdarīsim. Elektriskie apgaismes ķermeņi ir paštaisīti. Elektriķis teica, ka nezinot, kā salabot sabojātās lampas.

Ar kapu sargu mēģinājām varselīnu tīrīt arī ar karstu gludekli un avīzēm, taču traips kļuva vēl lielāks. Ar grīdu esam visādi izmocījušies. Tā bijusi betonēta, taču betons drupa. Nācās atteikties no ieceres uzklāt linoleju, jo telpa ir mitra un linolejs ceļas uz augšu. Parastās flīzītes ir pārāk slidenas. Esam iecerējuši grīdu izlikt ar ielas bruģa flīzēm, ja dabūsim naudu kapličas remontam.

Šeit strādāju 28 gadus, kapliču atvēra pirms 23 gadiem. Šajā laikā nav bijis kapitālā remonta. Runāju ar domes izpilddirektoru Āri Nārvilu, viņš ieteica vispirms sagatavot tāmi. Nupat SIA "Būve" mums to uztaisīja. Neprasām kapitāli izremontēt visu kapliču, tikai ēkas ārsienas un grīdu. Tas izmaksātu apmēram 4600 latus. Tāmi iesniegšu pilsētas domē, lai tur izlemj, ko darīt. Man šķiet, tā nav pasakaina summa, lai sakārtotu vienīgo pilsētas kapliču.

Jā, kapličā ir mākslīgie ziedi. Taču ikvienam izvadāmā tuviniekam iespējams to pirms ceremonijas izrotāt arī ar zariem un ziediem, vāzes ir pieejamas. Mums nav ne sava meža, kur varam cirst meijas, ne tik liela dārza, lai regulāri nestu uz kapliču svaigus ziedus.

Drīz "karstajā telefonā" kāds piezvanīs arī par to, ka kapos gružu izgāztuvē stāv veco egļu un citu zaru kaudzes. Gribēju to visu aizvest uz rajona vienīgo atkritumu izgāztuvi Vikstrautē. Par to atbildīgais Alfrēds Šarķis man pateica, lai mēs savus zarus un skujas nevedam, tās pretim neņemšot. Ieteica visu pašiem sadedzināt. Kur lai to daru? Turpat kapos vai arī kaut kur ārpus pilsētas? Arī Ā. Nārvils man neko nevarēja ieteikt. Tā nu pagaidām kaudzes stāv. Tāpat kā krietni aiz kapu malā samestā gružu klājiena stāv mans uzraksts "Metiet gružus šeit", jo tik tālu taču neviens nepūlēsies iet. Tas, ka atkritumi tūlīt nosegs kapu malā esošās kopiņas, gružu izmetējus neuztrauc..."