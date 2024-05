ASV piemin savus varoņus

1919. gada 11. novembrī, tieši gadu pēc Pirmā pasaules kara beigām, ASV prezidents Vudrovs Vilsons (Woodrow Wilson) pieņēma lēmumu turpmāk ik gadu atzīmēt šo dienu kā Pamiera dienu, lai atgādinātu amerikāņiem par kara izraisītajām traģēdijām.

Kopš 1938. gada 11. novembris, tagad saukts Veterānu diena, ir valsts svētki un oficiāla brīvdiena visā ASV. Kā Piemiņas diena 11. novembris tiek atzīmēts arī Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē un Lielbritānijā.

Šogad šajā dienā tika pieminēti ne tikai kara veterāni. Galvas tika noliektas, godinot policistus un ugunsdzēsējus, kas zaudēja dzīvību 11. septembrī, pildot savus pienākumus - glābjot cilvēkus pēc terora aktiem Ņujorkā un Vašingtonā. Ir pagājuši divi mēneši kopš šīs traģēdijas, dzīve rit tālāk, bet šai paaudzei 11. septembris vienmēr paliks atmiņā. Ņujorkas centrā vēl mēnešiem ilgi rosīsies buldozeri, ekskavatori un kravas automašīnas, lai savāktu un izvestu 1,2 miljonus tonnu gružu - to, kas palicis pāri no Pasaules Tirdzniecības centra (World Trade Center) torņiem. Šo vietu 11. novembrī apmeklēja ASV prezidents Džordžs Bušs un ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans, abas amatpersonas parakstījās uz piemiņas sienas, kuru rotā to valstu karogi, kuru pilsoņi gāja bojā 11. septembrī, abiem torņiem sabrūkot.

Arī sportisti piemin tās dienas upurus. Oktobra pēdējās dienās risinājās viens no amerikāņu svarīgākajiem sporta pasākumiem - World Series beisbola spēles, kas ir līdzvērtīgas Stenlija kausa izcīņai hokejā. Pēdējo trīs gadu World Series čempioniem New York Yankees komandai papildu iedvesmu deva apsvilis un ieplīsis ASV karogs, vienīgais no World Trade Center karogiem, kas tika atrasts zem drupām. Šis karogs kā liels svētums ceļoja pa visu Ameriku, tas tika vests uz terora aktu upuru bērēm. Yankees komandai tas gan nelīdzēja šogad atkārtoti izcīnīt čempionu titulu.

Televīzijā ik dienas tiek runāts par kara darbību Afganistānā, par bīstamajām, Sibīrijas mēri izraisošajām vēstulēm, kas gan, pēc FIB domām, neesot teroristu roku darbs. Vašingtonas ielās pieaudzis policijas auto skaits, jo īpaši pie nozīmīgām ēkām, kur policija patrulē nepārtraukti. Galvaspilsētas viesiem jāatmet cerība vērot pilsētas panorāmu no Vašingtona monumenta skatu laukuma - šis 555 pēdu augstais obelisks ir slēgts apmeklētājiem.

Bet mazpilsētas dzīvē šķietami nekas nav mainījies. Cilvēki iet savās ikdienas gaitās - tāpat kā to darīja pirms 11. septembra. Sarunās arvien retāk tiek pieminēti tās dienas notikumi. Autobraucēji savukārt var priecāties par degvielas cenu pazemināšanos, jo lielai daļai amerikāņu uz kādu laiku ir pārgājusi vēlme doties jebkādos ceļojumos un degvielas pieprasījums tādēļ ir krities. Sazinoties ar cilvēkiem, kas neatrodas ASV, šķiet pat, ka pasaule par pēdējo mēnešu notikumiem ir norūpējusies daudz vairāk nekā amerikāņi. Nekas nav mainījies, nekur nav zudusi drošības izjūta. Valsts iedzīvotāji kļuvuši vienotāki, pie ēkām redz plīvojam ASV karogu, automašīnas rotā karodziņi, uzlīmes ar tādiem patriotiskiem saukļiem kā "United we stand" ("Mēs esam vienoti"), "I’m proud to be american" ("Esmu lepns, ka esmu amerikānis").

Raugoties amerikāņu smaidošajās sejās, droši var apgalvot, ka ASV ir liela un varena valsts, un tās iedzīvotāji jūtas droši pat pēc septembra notikumiem.