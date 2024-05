2002. gada 19. nedēļa

Tad re, kāds šogad pavasaris: vienā reizē viss zeļ, zaļo, kuplo un zied - uz matu kā dziesmā. Pat ieva pasteidzās noziedēt, tradicionālās pavasara salnas nesagaidījusi. Vai tas varētu nozīmēt, ka senču gudrības vairs nav spēkā? Citus gadus tak bija tā, ka, tiklīdz ieva uzziedējusi, tā salnas uzreiz klāt.

***

Šogad iznāca tiešām jauka Mātes diena. Bērni un mazbērni bija sadomājuši savai māmiņai un vecmāmiņai uzdāvināt ekskursiju mašīnā pa Saldu un tuvāko apkārtni. Tā kā arī es neesmu gluži zemē metams (tētis un vectētiņš), tad arī man bija ļauts piedalīties. Izbraukājām Saldu krustu šķērsu un mazliet arī pa Saldus pievārti. Dabūju daudz redzēt, arī tādas vietas, kur sen nav būts (jo mani ikdienas maršruti ir visai īsi). Bija jāatzīst, ka Saldus - sakiet, ko gribat, - ir koša un krāšņa pilsētiņa. Kā jau ziedonī. Ielas gan dažviet pārlieku grumbuļainas.

***

"Literatūra un Māksla Latvijā", sākot ar maiju, iznāk kā "Neatkarīgās Rīta Avīzes" piektdienu pielikums. Nav jau, protams, tā kā vēl nesen - kad tā bija atsevišķa avīze. Taču labi, ka tā, ka izdevās atrast pajumti pie draudzīga izdevuma. Cerēsim, ka tas ir pagaidu atrisinājums un ka iespējami drīzi varēsim lasīt "Literatūru un Mākslu" ne kā citas avīzes pielikumu, bet kā patstāvīgu laikrakstu.

***

Izlabota Latvijas Satversme, papildinot ar teikumiem, kas domāti valsts valodas aizsardzībai. Piemēram, ar to, ka deputātiem jānorunā attiecīgs zvēresta teksts. Interesanti, kā tas tiks īstenots dzīvē - visi deputāti šo tekstu norunās korī, bet varbūt katrs atsevišķi? Tas būs garš process, kamēr visi simts nozvērēs. Uz beigām neviens vairs neklausīsies - visi būs piekusuši.

Ja izrādītos, ka zvērests tiešām palīdz, tad varētu šajā virzienā iet arī tālāk. Piemēram, no deputātiem, ministriem un visiem pārējiem lieliem vīriem pieprasīt zvērestu ar apmēram šādu tekstu: "Zvēru, ka, sākot ar šo dienu, neņemšu vairs nevienu kukuli, nezagšu, neblēdīšos, izvairīšos no interešu konfliktiem un vispār dzīvošu tik godīgi, ka i pašam būs brīnums. Bet visu to, kas manā kabatā (bankas kontā, īpašumā vispār) nonācis negodīgā kārtā, izdalīšu nabagiem vai iemaksāšu valsts kasē".

Domāju, ka pēc tādiem zvērestiem korupcijai valstī jāpazūd kā sniegam pavasara saulītē. Nevajadzēs nekādu korupcijas apkarošanas biroju, ne kantoru.

***

Pusgadsimtu Eiropa mums bija pilnīgi neaizsniedzama lieta. Bet pa šo pussimteni noticis brīnums - Eiropā uzplaukusi tāda kultūra, ka tikai nu. Tiklīdz nokrita dzelzs priekškars, pie mums joņiem drāzās šurp Eiropas bestselleri, Eiropas ziņģes, Eiropas filmas un seriāli. Taču bijām visai piesardzīgi, un, piemēram, valsts televīzijā izvairījāmies no Eiropas skandalozākajām filmām. Bet nu ledus, šķiet, beidzot būs lauzts un Eiropas kultūras sasniegumiem mūsu zilajos ekrānos būs zaļā gaisma.

Tā 11. maijā demonstrēja slaveno Eiropas (Francijas) filmindustrijas šedevru "Romance". Sākumā vēl šaubījos, skatīties vai ne, bet, tā kā "Romanci" atbalstīja Latvijas lielākais, objektīvākais, populārākais laikraksts "Diena", no visas sirds reklamēja minētā laikraksta iecienītākais žurnālists, pats talantīgākais un kompetentākais teātra un kino kritiķis Normunds Naumanis, tad cits nekas neatlika - filmu skatījos gan.

"Romance" ir filmas franciskais nosaukums. Latviski to varētu saukt par "Īsu pamācību mīlēšanā", jo daudzie un ilgie mīlniecības paņēmienu skati sniedz ļoti konkrētu ieskatu eiropiskajās dzimumattiecībās. Filmas varone ir skolotāja, kas nevar lepoties ne ar pareizrakstības, ne aritmētikas zināšanām, bet kurai toties ir bagātīga seksuālā fantāzija. Piedevām viņa šajā ziņā ir praktiski nepiepildāma. No vīrišķu tēliem visvairāk uzmanības pievērsts skolas pārzinim, kas, izrādās, seksa lietās ir īsts profesionālis. Dažiem nezinīšiem (piem., deputātam Ādamsonam) licies, ka "Romance" ir pornogrāfisks gabals. Tas, zināms, nav tiesa, jo ne Naumanis, ne citi zinīši filmu par tādu neatzīst. (Īstā pornogrāfija, jādomā, vēl tikai sekos - nākamajos TV raidījumos.) Atliek cerēt, ka tad, kad būsim Eiropā, šādas filmas rādīs biežāk, varbūt pat katru vakaru.