Muzejā nevar - mazliet un reizēm

Ir skolu jubileju, sarīkojumu un svētku laiks. Un katrā skolā, kurā ierodas ciemiņi, jādomā - ko viņiem rādīt, ko pastāstīt. Vislabākā izeja, protams, ir muzejs. Bez tam - tā nav vieta, kuru ar skolu saistīti cilvēki apmeklē formāli. Viņi nāk atcerēties savu jaunību, senu dienu izjūtas. Un kaut kur svētkos ir arī muzejnieks - viesiem pa vidu, klāstīdams un atbildēdams uz jautājumiem, uzklausīdams jaunus, bet varbūt arī jau sen zināmus stāstus. Pēc apskates viņam tiek atzinīgi vārdi un uzslavas - jo kopš iepriekšējās reizes ir daudz kā jauna un papildināta.

Bet skolas muzeja darba ikdienas aprakstā, gribi vai negribi, ir jāiestarpina vārdiņš "diemžēl" - attiecinot gandrīz uz visu ar muzeju saistīto.

No malas muzejnieka darbs ir šķietami rāms, pieticīgs un kluss. Mūsu rajonā to arī rāmi un klusi dara... entuziasti. Tāpēc, ka tas ir niecīgi apmaksāts darbs, kam nepieciešami lieli laika ieguldījumi un līdzekļi. Bet visa minētā jau nevienā skolā nav pietiekami... Un ja vēl tās vadībai pagātne neinteresē, tad atliek vien izcelt no aizmirstības vecus albumus vai hronikas un palepoties ar kādreizējo skolotāju sasniegumiem - re, mūsu skolas vārds ticis iznests aiz ciema robežām. Bet - cik ilgi vēl pastāvēs šie albumi?...

Inta Tuza Vadakstē, Gaida Strazdovska Pampāļos, Hermīne Edelmane Gaiķos, Aina Ivanova un Velta Zavicka Saldus pilsētas ģimnāzijā, aizrautīgi cilvēki Blīdenē, Brocēnos, Lutriņos un vēl dažviet... Viņi strādā tāpēc, ka skola un tās vēsture, un notikumi vienlaikus ir viņu dzīve. Nesataupīt kādu padomju laika liecību viņiem šķiet kā izplēst lappusi no dzīves. Kā nu tā - ar baltu plankumu dzīvē?...

Lai plankumu nebūtu, Gaida Strazdovska vairākas vasaras ir aizvadījusi, pētot Tukuma arhīva materiālus, interesējusies arī Rīgā. Ir uzmeklējusi gan aculieciniekus, gan tos, kas vēl atminas vecāku un vecvecāku stāstus. Ar viņiem tikusies, sarakstījusies un saņēmusi atbildes, vērtīgām fotogrāfijām gatavojusi kopijas. Tā ir krājusies un uz mājām nākusi vēsture. Stendos, plauktos, mapēs, atvilktnēs vai vēl prātā - jo visu sakārtot nevar paspēt, visam nepietiek vietas un līdzekļu.

"Esmu darījusi, kā protu, bet būtu labi, ja noformēšanā palīdzētu mākslinieks. Arī lai muzeju atestētu, man būtu vajadzīgs kāds palīgs, vienai tas nav pa spēkam," - saka Gaida Strazdovska.

Uzskaitījums, kā muzejā būtu jābūt, ir garš. Pirmkārt, muzejs dzīvo, ja tajā ir izstādes, notiek pasākumi. Bet... tam kā minimums nepieciešams pieklājīgs apgaismojums un siltums telpās.

Ir svarīgi, lai materiālus papildina skolēni un ieinteresējas par pagātni. Bet to spēj tikai tie bērni, kam interese ir radīta ģimenē. Patriotiskā audzināšana sākas no dzimtas, mājas, skolas, to nevar ieaudzināt kampaņveidīgi, tāpat kā skolas vēsturi nevar saglabāt kampaņveidīgi - ja brauc ciemiņi, sāk intersēties par kādreizējiem skolotājiem...

Kas notiks ar mūsu muzejiem, kad tagadējiem vadītājiem vairs nebūs pa spēkam tos vadīt? Varbūt viņus nomainīs jaunāks kolēģis, kas arī zina skolas un apkārtnes vēsturi, bet ne visur... Diemžēl apstākļi neveicina, lai jaunie iesaistītos muzeju darbā. Lielākoties cilvēku attieksme - ko man tas dos, un ko es gūšu?... Bet muzeju var vadīt tikai tāds cilvēks, kam šis darbs ir sirdī, muzejā nav iespējams strādāt tikai mazliet.