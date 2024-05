Karstais telefons (23.05.), tel. 3881893 (17 - 22)

Nesen laikrakstā bija informācija, kā bērni uzvedas Nākotnes ielas skvēriņā. Redzams, ka daudzi vecāki to sapratuši. Tāpēc bērnus apsauc, ja pamana, ka tie sāk postīt kociņus vai rotaļu laukumu. Tomēr nesen tika izlauztas no asfalta mazo bērnu kāpnītes, tās aiznesa un izmeta mazdārziņos. Sāka bojāt asfaltu, rakt bedres, kuras aizbēra tikai tad, kad tika aizrādīts. Vai tiešām šiem 10 - 15 gadu veciem jauniešiem nav vecāku, kas vakaros pavēro viņu izdarības? Nākotnes ielas iedzīvotāja, bet manu uzvārdu neminēt.

Nolēmu piezvanīt "Karstajam telefonam", lai aiztaupītu citiem cilvēkiem nepatīkamus mirkļus situācijā, kādā biju es. Svētdien, 19. maijā, iepirkos veikalā Rimi, kur naudas atlikumā man tika izdota vecā parauga divlatu monēta (domāta monēta ar etnogrāfisko rakstu un gotiņu). Devos uz autoostu, lai nopirktu biļeti uz Rīgu. Naudu samaksāju, biļeti saņēmu, bet līdz durvīm netiku. Mani sauca atpakaļ un apvainoja, ka esmu gribējusi apkrāpt, apzagt kasieri, lai biļeti atdodu atpakaļ, jo divlatu monēta, ar kuru norēķinājos, vairs neesot derīga. Kad es to darīt atteicos un kasierei vaicāju, no kura laika šīs monētas nevar izmantot kā maksāšanas līdzekli, viņa sāka draudēt, ka izsauks apsardzi. Lai neaizkavētu pārējos cilvēkus, paņēmu savu nelaimīgo divlatnieku atpakaļ un devos uz veikalu, kur to man izdeva. Paldies Rimi kasierei, kas divlatnieku samainīja pret citu monētu. Pirmdien bankā noskaidroju, ka vecā kaluma monētas ir izmantojamas kā oficiāls maksāšanas līdzeklis. Lai arī citi cilvēki netiktu pazemoti, ieteikums Saldus autobusu parka vadībai iepazīstināt savus darbiniekus ar naudaszīmēm un monētām, kuras ir apgrozībā. Ilze Sīle.

Redakcijas piebilde. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 160 1 pants paredz, ka par atteikšanos pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes var uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem, bet, ja tas tiek darīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, tad var uzlikt naudas sodu līdz simts latiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus. Izskatīt 160.1 panta pārkāpumu un uzlikt administratīvo sodu ir tiesīgas Valsts ieņēmuma dienesta iestādes. VID Saldus rajona nodaļas direktors Raimonds Ķervis apstiprināja: "Ja kā maksāšanas līdzeklis, norēķinoties par preci, netiek pieņemta apgrozībā esoša nauda, iedzīvotāji var griezties VID Saldus nodaļā."

Zvana Zane, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Lasīju laikrakstā, ka Saldus laukceltnieks uzsāks paju pārreģistrāciju. Vēlētos uzzināt, vai būs iespējams par pārreģistrētajām pajām privatizēt laukceltnieka dzīvokļus. Šis jautājums interesē ne tikai mani, bet arī daudzus laukcelnieka mājās dzīvojošos.

Redakcijas piebilde. Saldus laukceltnieka direktors Pēteris Griķis paskaidroja: "Saldus laukceltnieka īpašumā esošos dzīvokļus pašreiz nav paredzēts privatizēt, un arī likums to neparedz veikt."