Karstais telefons (28.05.), tel.3881893

Zvana saldeniece, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Mums, skolēniem, skolotāji māca būt pieklājīgiem, bet paši skolotāji nebūt tādi nav. Daudzreiz pat skolas direktore neatņem sveicienus no skolēniem, pie kuriem viņai nav mācību stundu.

Nīgrandes deputāti pirms vēlēšanām solīja, ka ar vēlētājiem tiksies divas reizes gadā. Bet līdz šim solījums nav pildīts. Cerams, ka viņi atcerēsies solīto un to sāks pildīt. Nīgrandnieks.

Zvana Pampāļu pagasta iedzīvotāja, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Manam dēlam bija vienpadsmitā dzimšanas diena, un viņam uzdāvināja veikala "Zemnieki" dāvanu karti 3 latu vērtībā. Kad svētdien gājām to izpirkt, pārdevēja (nosaukts vārds) bija ļoti nelaipna - ka dēls pietiekami ātri nevar izvēlēties dāvanu. Domāju, ka apkalpojošajā sfērā tā nedrīkst būt.

Redakcijas piebilde: Veikala "Zemnieki" īpašniece Irēna Markava paskaidroja: "Ar pārdevēju tiks pārrunāta viņas nekorektā izturēšanās pret pircēju. Atvainojos pircējiem par nepatīkamo starpgadījumu."

Tikko notiek kas slikts, avīzē uzreiz ir neskaitāmas sūdzības. Taču, ja notiek kaut kas labs, visi klusē. Gribu pateikt - es patiešām esmu laimīga, kopš pa ūdensvadu tek tīrs ūdens, kurā vairs nav dzelzs piekrāsojuma. Nav vairs ik pārdienas jāberž izlietne un vanna, jāpērk tik daudz mazgājamo līdzekļu. Saldeniece Dace.

Sestdien publicētajā rakstā par Saldus pilsētas domes sēdi izlasīju, ka deputātam Līpiņam par viņa vaļasprieku vēl maksās no domes naudas komandējumu. Esmu par to ļoti sašutusi. Arī es maksāju nodokļus pašvaldībai un gribētu redzēt tos izlietojam visas pilsētas iedzīvotāju interesēs, nevis tam, lai viens deputāts varētu aizbraukt padziedāt uz ārzemēm. Kāds mums no tā labums? Lai brauc savā kārtējā atvaļinājuma laikā par savu naudu. Saldū ir tik daudz nepadarītu darbu, bet tad domē vienmēr aizbildinās - trūkst naudas. Saldeniece (uzvārdu lūdzu neminēt).