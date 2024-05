Nāk skaisto solījumu laiks

Jaundibināmo un jau esošo partiju politiķu un pie varas esošo amatpersonu arvien biežākā viesošanās mazpilsētās nepārprotami liecina - atkal tuvojas vēlēšanas.

Pirms tām politiķi daudz biežāk atceras, ka arī ārpus Rīgas dzīvo ne mazums cilvēku, kuru balsis būs ļoti nepieciešamas vēlēšanās. Lai tās iegūtu, netiks žēloti solījumi, skaistos vārdos un frāzēs izteikti, tiks meklēti melnie plankumi konkurentu darbībā un piedāvātas bieži vien nerealizējamas programmas. Taču būs maz konkrētu priekšlikumu un ieteikumu, kā mūsu kopīgo dzīvi uzlabot.

Daudzi darbības vārdi priekšvēlēšanu aģitācijas laikā sākas ar priedēkli "jā" - jāpanāk, jādara, jāsakārto, jānovērš, jāuzlabo, jānodrošina... Taču ļoti grūti ir iegūt konkrētu atbildi, piemēram, kā valstī sakārtot veselības aprūpes sistēmu tā, lai cilvēks beidzot justos drošs, - ja viņš saslims, būs iespēja arī izārstēties, negaidot lielās rindās vai nelauzot galvu, kur dabūt prāvus līdzekļus ārstēšanai. Vai arī - kur ņemt naudu pabalstu un pensiju palielināšanai? Vai - kas konkrēti būtu darāms, lai valstī novērstu kontrabandu, iekasētu visus nodokļus, uzlabotu drošību uz ielas utt.

Partiju programmās atkal būs daudz skaistās frāzēs formulētu lielai iedzīvotāju daļai sāpīgu jautājumu - veselības aprūpe, pensijas, bezdarbs, noziedzība, latviešu un krievu valoda utt. Solot tos nekavējoties risināt, ja vien tiks ievēlēti, var tik labi spēlēt uz cilvēku jūtām. Jo... katrs jau uz kaut ko vēl cer.

"Saldus Zeme" izstrādājusi savu darbības plānu priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Tas būs vērsts uz to, lai palīdzētu mūsu lasītājiem izvērtēt, kurš no priekšvēlēšanu solījumiem ir tikai skaistos vārdos izteikts, bet kurā tomēr saskatāms arī kāds reāls priekšlikums. Bet, lai varētu politiķiem un 8. Saeimas vēlēšanās kandidējošo sarakstu pārstāvjiem konkrēti pavaicāt par viņu iecerēm un to risināšanas ceļiem, vispirms gribam noskaidrot, kuri jautājumi mūsu rajona iedzīvotājus interesē un uztrauc visvairāk - sociālie, izglītības, lauksaimniecības, nodarbinātības vai vēl kādi citi. Jo, vaicājot par daudzām jomām uzreiz, var iznākt, ka tā īsti nebūsim iedziļinājušies nevienā.

Tāpēc gaidīsim mūsu lasītāju ierosinājumus - ko jūs no topošajiem Saeimas deputāta amata kandidātiem vēlētos uzzināt? Varat zvanīt uz "Saldus Zemes" redakciju (tel. 22291, vislabāk - no rīta), karstajam telefonam (tel. 3881893 pēc plkst. 17). Varat arī uzrakstīt: "Saldus Zemes" redakcija, Lielā ielā 8, Saldū, LV 3801, ar norādi "Tuvojas vēlēšanas". Bet, tā kā vēlēšanas tiešām tuvojas lieliem soļiem, ar jautājumu uzdošanu īpaši nevajadzētu kavēties.