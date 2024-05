Karstais telefons (4.06.), tel. 3881893 (17 - 22)

Zvana saldeniece. Mani ļoti satrauc pamestie dzīvnieki, kuri nelaimīgām acīm noraugās uz cilvēkiem, jo ir izsalkuši un reizēm arī nosaluši. Es cenšos viņus pabarot, un zinu, ka tā dara ļoti daudzi. Bet tā šo problēmu nevar atrisināt, jo cilvēku bezatbildības dēļ ir izveidojies šo pamesto kaķu bars, kurš katru gadu palielinās - kāds atkal tiek pamests un tie vairojas. Pēc dzīvnieku uzvedības var spriest, ka puse no viņiem ir dzīvojuši pie cilvēkiem. Ir cilvēki, kuri klaiņojošos kaķus apmētā ar akmeņiem, tiem sper, bet māmiņas saka bērniem, lai tos neaiztiekot, jo tie ir noplukuši un slimi dzīvnieki. Tomēr šie nelaimīgie dzīvnieciņi nav vainīgi, ka nonākuši šādā situācijā, bet visi cilvēki ir vienlīdz vainīgi, ka radījuši viņiem šādus dzīves apstākļus. Mani uztrauc tas, ka nekas netiek darīts, lai klaiņojošu dzīvnieku nebūtu. Arī es sev uzdodu jautājumu, kā to atrisināt, bet nerodu atbildi. Domāju, ka, sanākot kopā, varētu šo jautājumu atrisināt.

Nācās savu veselību glābt slimnīcā Rīgā. Liels bija mans prieks un pārsteigums, kad atgriežoties ieraudzīju - ar kartupeļiem apstādītas manas dažas vadziņas dārzā un nomaksāts telefona rēķins, lai es netiktu sodīta. Par to bija gādājušas manas kaimiņienes Daila Ulmane, Alma Dombrovska un Reina Turka. Viņas palīdzēja arī pēcoperācijas dienās, kad saviem spēkiem nevarēju tikt pie ledusskapja. Liels, liels paldies viņām! Alise Niaura Rubā.

Jums zvana pensionāre no Saldus. Izlasīju, ka deputātam Līpiņam no nodokļu maksātāju naudas samaksāja braucienu uz Čehiju, kaut gan viņš tur nebrauc darba dēļ. Vai tad tagad visiem deputātiem, kas brīvajā laikā ar kaut ko nodarbojas, par to maksā no domes naudas? Man sāp sirds par šādu netaisnību. Meita ar vīru strādā, abi maksā nodokļus pilsētas budžetā, bet mazmeitiņu no skolas ekskursijā aizsūtīt nevarēja, piemaksāju no savas pensijas, lai bērnam sirsniņa nesāp, ka citi brauc, bet viņš nē. Varbūt citreiz jāiet pie Līpiņa kunga paprasīt naudu?

Līdz šim Līpiņa kungu cienīju. Turpmāk to spēšu tikai tad, ja viņš no nepareizi piešķirtās naudas atteiksies.

Sestdien deputātu skvērā notika bērnu svētki. Vai tiešām šādā lielā pasākumā, kur piedalās tik daudz pirmsskolas vecuma bērnu, nevarēja novietot vismaz vienu pārvietojamo tualeti?

Redakcijas piebilde. Pasākuma organizētāja, vecāku klubiņa "Kodols" vadītāja Gundega Priežkalne pastāstīja, ka sestdien bija iespējams izmantot Bērnu un jaunatnes centra un rajona padomes tualetes, kas speciāli bija atslēgtas pasākuma laikā.

Par antikvārajām klavierēm ir ieinteresējies Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja īpašnieks mākslinieks Feldbergs. Tāpēc cilvēks, kas tās piedāvāja, varētu zvanīt pa telefonu 9199852 Vilnim.