Varbūt vecākiem būtu jāpaklausa bērniem

Par iestāšanos Eiropas Savienībā būs jābalso referendumā. No mūsu katra pateiktā "jā" vai "nē" lielā mērā būs atkarīga Latvijas nākotne. Vai kopā ar Eiropas Savienību tā būs labāka? Vai bez Eiropas Savienības spēsim pastāvēt?

Viendien šos jautājumus pārrunājām ar kādu Saldus uzņēmēju. Viņam šķiet netaisnīgi tas, ka, iestājoties ES, vietējie uzņēmēji konkurences cīņā ar ārzemniekiem būs neizdevīgās pozīcijās. Kaut vai tikai tāpēc, ka mēs savu kapitālu krājam tikai 10 gadus, bet viņi - 60 un vairāk. Viņiem ir izdevīgāki kredītnosacījumi nekā Latvijā.

Bet, ja palūkojamies no otras puses? Pieņemsim, ka neiestāsimies ES. Vai Latvijas valsts ar savu nelielo budžetu spēs atbalstīt uzņēmējus, zemniekus...? Pēc provizoriskiem datiem Latvijai ES gadā būs jāmaksā 100 miljoni eiro, bet atpakaļ caur dažādiem fondiem 2004. gadā mēs varētu saņemt 321 miljonu eiro, 2005. - 370 miljonus eiro, 2006. - 469 miljonus eiro. Nevajag gan iedomāties, ka šo naudu mums dos par "zilām acīm", - būs jāraksta projekti, jāmeklē līdzfinansējums. Un vēl, mūsu uzņēmēji savu saražoto produkciju grib un gribēs pārdot Eiropā, bet ES savu tirgu aizsargā un arī turpmāk to darīs. No šī viedokļa iestāšanās ES mums ir izdevīga.

Saldus uzņēmējam ir vēl viens arguments "pret" - viņš esot nacionāli noskaņots cilvēks, bet viņa bērni tādi vairs neesot. Ja iestāsimies ES, jaunatne kļūšot pavisam kosmopolītiska.

Te prātā nāk Somijas vēstnieces Latvijā teiktais par to, kā sprieda somi pirms referenduma par iestāšanos ES. Viņiem referendums notika 1994. gadā. "Par" nobalsoja 57%. Somi lēmumu pieņēmuši ļoti lēni, bet cilvēki gados vaicājuši saviem bērniem un mazbērniem - kā tu gribi, lai es balsoju, jo tu dzīvosi 21. gadsimta Eiropā.

Kā rīkosimies mēs? Varbūt arī Latvijā vecākiem būtu jāieklausās savos bērnos, kuri uz Eiropu gribēs braukt ne tikai ekskursijā, bet tur mācīties, strādāt, dzīvot, pirkt māju, apprecēties vai meditēt budistu klosterī... Gribam vai negribam, bet jau tagad cilvēki daudzviet tā dzīvo.