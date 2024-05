Vai šorīt deputātam abas zeķes vienādas?

...Tiklīdz deputāts ir izgājis no mājas, viņa kundzei piezvana norūpējies uzņēmējs un apjautājas, ar kuru kāju mājastēvs šorīt izkāpis no gultas. Pirms deputāts iekāpis automašīnā, kāds cits uzņēmējs jau iedarbina mašīnu - viņš brauks pa priekšu un pirmais šķērsos melno kaķu pārstaigātās ielas. Trešais pa to laiku sēž pie astrologa un noskaidro, kā šodien krustojas viņa un deputāta zvaigžņu ceļi. Visbeidzot visi sanāk kopā, salīdzina iegūto informāciju un mēģina uzminēt - kāds būs lēmums.

Nē, tas nav murgs. Tas ir viens no veidiem, kā izskaidrot dažādās Saldus pilsētas domes sēdēs pieņemtos dažādos lēmumus līdzīgos jautājumos.

Piemēram, aprīlī deputāti izskatīja a/s "Saldus mežrūpniecība" iesniegumu piešķirt nomā 2500 kvadrātmetrus zemes Saldū, Apvedceļā 11a, ēkas daļas uzturēšanai. Lēmuma projekts paredzēja slēgt zemes nomas līgumu ar "Saldus mežrūpniecību" uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 10% no zemes kadastrālās vērtības. Nē, nolēma deputāti, tā mēs ar sev piešķirtajām tiesībām nerīkosimies. Būs konkurss, un nomas līgumu slēgs tas, kas vairāk maksās. Tātad princips - vairāk naudas pašvaldībai. Saprotami.

Savukārt maija sēdē deputāti nolemj uz sitienu iznomāt SIA "ELSPA" zemi viena hektāra platībā Saldū, Apvedceļā 21, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem un nosakot zemes nomas gada maksu 10% no kadastrālās vērtības. Kāds princips? Varētu būt - uzņēmējdarbības atbalstīšana vai vismaz tās nekavēšana? Bet kā tādā gadījumā tulkojama attieksme pret "Saldus mežrūpniecību"? Vēl vairāk - šis uzņēmums jau demonstrējis pietiekami daudz lojalitātes pilsētas pašvaldībai - kaut vai pagājušajā ziemā, kad bija nepieciešams kurināmais pilsētas katlu mājām, "SM" nesūtīja skaidas uz ārvalstīm par dārgāku naudu, bet piegādāja "Saldus siltumam". Tagad pašvaldība pat nav uzskatījusi par vajadzīgu šo uzņēmumu informēt, kad un kā tas var piedalīties iecerētajā konkursā, lai varētu kārtot ar ražošanas paplašināšanu saistītos jautājumus. Tajā pašā laikā cita, nepazīstama firma (negribu par "ELSPU" teikt neko sliktu!) nomas līgumu saņem bez aizķeršanās.

Tomēr runa ir par vēl kaut ko - par stabilu vidi, kas ir tik nepieciešama uzņēmējdarbībai. Cilvēki vai uzņēmumi, kas investē savus līdzekļus ražošanā vai jebkurā citā tautsaimniecības jomā, kuri rada vērtības, nodarbina iedzīvotājus un maksā nodokļus, ir tiesīgi sagaidīt prognozējamu pašvaldību, kura izstrādājusi visiem vienādus, argumentētus nosacījumus, kurus izpildot, var saņemt nepieciešamos līgumus, atļaujas, akceptus utt., kā to paredz likumdošana. Ja tā nav - jādomā vai nu par nekompetenci, vai korupciju.

Starp citu, Saldus pilsētas domei vēl ir iespēja demonstrēt konsekvenci - attiecībā uz pašdarbniekiem, kuri dažādu kolektīvu sastāvā dodas uz ārvalstīm. Spriežot pēc lēmuma, kas maijā pieņemts sakarā ar Aivara Līpiņa braucienu vīru kora "Brocēni" sastāvā uz Čehiju, šādi braucieni uzskatāmi par apmaksātiem papildus atvaļinājumiem. Visi un visiem. Tiesa, nav gan izprotams, uz ko īsti šis princips attiecas - cik zināms, domes darbinieki nesaņem pat apmaksātus mācību atvaļinājumus, kur nu vēl koncertceļojumus, tā ka dziedāšana par sociālā budžeta līdzekļiem acīmredzot ir tikai deputātu prioritāte.