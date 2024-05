"Adresāts pabalstu nesaņem."

Zaņas pagasta deputāti nolēmuši, ka pabalstu, ko pašvaldība piešķir skolas absolventiem, šogad novirzīs vecāku parādu segšanai," redakcijā pastāstīja viena Zaņas pamatskolas beidzēja krustmāte.

"Vecāki tāpēc ir ļoti neapmierināti, taču viņus neviens neuzklausa. Viņiem liek tikai parakstīties, ka pabalstu novirzīs parādu segšanai. Ja kāds iebilst, viņam draud, ka būšot pārrunas ar deputātiem.

Cilvēki šodien dzīvo trūcīgi, tāpēc 20 latu pabalsts skolas beidzējam bija liels atspaids. Varēja vismaz nopirkt kurpes. Absolventiem ir tik daudz izdevumu. Skolā prasa 10 latus puķēm, dāvanām. Kur lai vecāki ņem tādu naudu? Un kāda nozīme dot pabalstu absolventam, ja viņš to nemaz nesaņem? Bērns taču nav vainīgs, ka viņa vecāki nespēj samaksāt parādus."

Zaņas pagasta padomes priekšsēdētāja Agra Zankovska pastāstīja, ka šis pabalsts nepienākas obligāti. To, tāpat kā citus pabalstus, maksā no pašvaldības budžeta, no kura jādzīvo visiem - arī skolai, bibliotēkai. Šī gada budžets tiešām ir ļoti saspringts, pat kavējusies algu izmaksa, maksājumi skolai, plānoto grāmatu iegāde bibliotēkai.

Apmēram 20 tūkstošus latu budžetam ir parādā īres un komunālo maksājumu parādnieki un nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki. Tā mazai pašvaldībai ir ļoti liela summa - piektā daļa no pašvaldības vidējā gada budžeta.

"Ja naudas nebūs, nevarēsim maksāt neko," sarūgtināta atzīst pašvaldības vadītāja. "Diemžēl cilvēki uzskata, ka tikai pašvaldībai ir jābūt pienākumam pret viņiem, taču iedzīvotājiem pašiem pret pašvaldību nav nekādu pienākumu. Zinu ģimenes, kas regulāri atzīmē dzimšanas un pat vārda dienas. Tas, protams, nav nekas nosodāms. Sāpīgi tikai, ka tam naudas pietiek, taču īres maksājumiem neatliek ne santīma. Bet vainīga visur ir pašvaldība.

Deputātu nostāja šogad bija stingra - absolventiem piešķirto naudu varēs saņemt tikai tās ģimenes, kam nav lielu parādu pašvaldībai. Šogad nauda piešķirta 24 absolventiem, 10 no viņiem pabalstu saņems, pārējām ģimenēm tas aizies parādu dzēšanai. Uzskatu, ka arī šī nauda taču ģimenei ir ieguvums, jo vismaz daļēji tiks samazināta parāda summa."