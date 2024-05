Karstais telefons (15.06.), tel. 3881893

Jūs traucē saldeniece Dace Kraucmane sakarā ar jaunā veikala "Mego" atvēršanu. Ko saka pārtikas un veterinārais dienests par to, ka pelmeņi šajā veikalā ir ņemami ar rokām, nav fasēti? Atbildi vēlos lasīt avīzē.

Redakcijas piezīme. Pārtikas un veterinārā dienesta Saldus pārvaldes darbinieki šo noteikumu pārkāpumu bija konstatējuši nākamajā dienā pēc veikala atvēršanas un uzdevuši veikala vadībai to novērst.

Paldies labajam cilvēkam, kas steidzīgajā pirmdienas rītā pie pasta pacēla meitenes cepurīti.

Zvana "Saldus pasta" direktore Gunta Bērziņa. 13. jūnijā telpu remonta dēļ tika noņemta "Sportloto" kastīte, kas atradās autoostā. Pasts šādas kastītes netukšo, taču šoreiz bijām spiesti to atvērt, jo kastīte bija pārslānīta ar vēstulēm. Tā nu uz mana galda ir simtiem nenosūtītu, vairākus gadus vecu vēstuļu, kuras to autori nepaskatoties iemetuši dzeltenajai pastkastei līdzīgajā "Sportloto" kastē. Man stāstīja, ka šī organizācija jau vairākus gadus Saldū nedarbojoties, taču kastīti noņemt aizmirsuši. Tā nav pasta vaina, ka jūsu vēstules nav sasniegušas adresātu, jo mēs tukšojam tikai pasta kastītes, uz kurām ir pasta logo. No "Sportloto" kastītes izņemtās vēstules, kurām būs atpakaļadrese, nogādāsim adresātiem (lūgums nebrīnīties, ja saņemsiet atpakaļ pirms gada vai ātrāk rakstītu vēstuli). Par vēstulēm, kurām nav atpakaļadresāta, to īpašnieki var interesēties Saldus pastā pie manis personīgi vai, piezvanot pa telefonu 22121. Aicinu cilvēkus pirms vēstules iemešanas paskatīties, vai tā nokļūst īstajā kastītē!