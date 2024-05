Konta paziņojumus var saņemt elektroniski

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) kopš 1997. gada katru gadu sociāli apdrošinātām personām izsūta konta paziņojumus.

Šogad VSAA klienti saņems paziņojumu par 2001. gadā reģistrētajām iemaksām. Valsts fondēto pensiju shēmas jeb 2. pensiju līmeņa dalībniekiem izsūtīs arī valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku konta izrakstu.

Daļa VSAA klientu jau izmantojuši iespēju atteikties no paziņojuma saņemšanas pa pastu vai arī informēt par citu paziņojuma saņemšanas adresi. Tagad VSAA piedāvā saviem klientiem jaunu pakalpojumu - elektronisko konta paziņojumu. Lai to realizētu, VSAA sadarbībā ar Nacionālo maksājumu centru (NMC) sākusi pilotprojektu. No 2002. gada 14. jūnija līdz 12. jūlijam iedzīvotāji aicināti pieteikties VSAA un uzrakstīt iesniegumu, lai paziņojumu saņemtu elektroniski.

Paziņojums par sociāli apdrošinātās personas konta stāvokli un valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts par 2001. gadu tiks sagatavots elektroniskā formātā un būs pieejams internetā

hanza.net, ja klients uz šo pakalpojumu pieteicies caur Hansabankas internetbanku,

NMC elektronisko maksājumu lappusē, ja klients uz šo pakalpojumu pieteicies VSAA filiālē.

Ja klients uz elektronisko konta paziņojumu pieteiksies līdz 12. jūlijam, paziņojumu papīra formātā pa pastu viņš šogad nesaņems. Klientam nebūs jāuztraucas par paziņojuma pazušanu no pastkastītes. Paziņojumu internetā būs iespējams apskatīt 6 mēnešus pēc paziņojuma sagatavošanas.

VSAA klients var pieteikties tikai uz sava paziņojuma saņemšanu elektroniskā formātā. Lai nodrošinātu klienta identificēšanu, izmantos viņa personas kodu.

Uz VSAA e-paziņojumu iespējams pieteikties divējādi. Var ierasties jebkurā VSAA filiālē un aizpildīt pieteikuma veidlapu. Obligāts priekšnosacījums - klientam jābūt e-pasta adresei. NMC sagatavo VSAA paziņojumu elektroniskā formātā un ievieto speciālā interneta lapā. Tad klients no NMC saņem e-vēstuli un paroli, lietotāja vārdu un e-vēstules ar hipersaitēm uz sava paziņojuma internetā, kur, ievadot paroli, var tos aplūkot un izdrukāt.

Var uzrakstīt pieteikumu Hansabankas internetbankā, kur autorizācija notiek, klientam ieejot internetbankā. Šis pakalpojums pieejams tiem VSAA klientiem, kas vienlaikus ir arī Hansabankas internetbankas Hanzanet klienti. Šeit indentifikācija notiek, klientam pieslēdzoties hanza.net.

Tikai klients pats ar paroli un lietotāja vārdu var apskatīt savu paziņojumu. E-pasta adresi un paroli internetā var mainīt pēc sākotnējās paroles saņemšanas.

Sīkāku informāciju var iegūt: darba dienās - pa telefonu 8001015 (plkst. 8.30 - 17); NMC - pa telefonu 7066515 (9 - 18), kā arī www,nmc.lv; VSAA Saldus filiālē, telefons 3881669.