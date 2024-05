Politiskais ekstrēmisms Latvijā

Pēc totalitāro režīmu krišanas Austrumeiropā parādījusies jauna ievirze - rodas politiskie grupējumi, kuru ekstrēmā rīcība patapināta no klasiskā fašisma - galēji šovinistiskas un rasu nevienlīdzības politikas īstenošana, vadonisma principi, tieksme pēc totalitārisma jeb stingrās rokas.

Viņu rīcība balstās uz iracionālismu, jo tā sociālās saknes saistās ar sabiedrības nespēju racionāli regulēt, kontrolēt savas darbības rezultātus. Tā ir neticība sabiedrības progresam, atspoguļo sabiedrības attīstības pretrunu neizpratni. Sabiedrības apziņā šīs idejas aktivizējas vēsturisku krīžu laikā, arī Latvijā, kur pārejas periods vēl nav beidzies.

Veidojoties tirgus attiecībām, notika strauja iedzīvotāju sociālā noslāņošanās, arī no kuras cieta arī daļa jaunākā paaudze, kas nebija paguvusi pierast pie jaunajiem apstākļiem. Pietiekami lielais šādu neveiksminieku skaits ir augsne, no kuras barojas dažādi ekstrēmi grupējumi. Visbīstamākie ir barkašovieši jeb Krievu nacionālā vienotība, kas ir cieši saistīta ar saviem Krievijas līdziniekiem. Vairākos kaimiņvalsts guberņu centros šīs pusmilitārās vienības pat patrulē ielās, it kā lai palīdzētu vietējām milicijas vienībām.

Reizē ar komunisma režīma krišanu Latvijā tika likvidētas daudzas krievu privilēģijas, kas iebraucējiem likās mūžīgas. Pamattautības nicināšana, krievu valodas pašpietiekamība u.c., bija daži no iemesliem, kas daļu jaunu cilvēku noveda krievu šovinisma valgos.

Vienmēr atrodas arī bezprincipu cilvēki, kam ir stingrāka dūre un skaļāka rīkle. Ļoti dīvaina šķiet A. Māliņa reģistrētās Nacionāli demokrātiskās partijas apvienošanās ar Osipova vadītajiem barkašoviešiem. Nav šaubu, ka tuvākajā laikā, ja vien valsts drošības struktūras atļaus krievu šovinistiem brīvi darboties, šī partija var kļūt par latviešu nācijai klaji naidīgu un provocējošu spēku. Piedevām - pagaidām likuma ietvaros.

Ir arī latviskas biedrības un organizācijas, kas propagandē profašistiskas idejas. Avīzei "Latvietis Latvijā", ko tik bieži mēdz citēt valstij naidīgā krievu preses daļa, pašu latviešu vidū ir niecīga ietekme. Toties jauniešu apvienība "Klubs 415" un kopa "Visu Latvijai" gluži neviļus grib valsti iegrūst atpakaļ Maskavas apkampienos.

Ne mazums latviešu atbalsta Gardas kungu un viņa vadīto apgādu "Vieda", kurā tiek izdota laba literatūra, tomēr - ja vērīgāk palasa un ieklausās paustajās domās, ilūzijas gaist. Gardas un citu absurdā ideja par gandrīz 700 tūkstošu cittautiešu izvešanu no valsts, ir tikpat trula un prātam neaptverama, kā krievu šovinistu domas par dubultpilsonību un krievu valodas oficiālā statusa panākšanu Latvijā. Protams, ka Garda un viņam līdzīgie domu biedri nav paši ekstrēmākie. Tomēr visām pieminētajām organizācijam ir kopīga totalitārisma iezīme - pilnīgs tolerances trūkums pret citu domām un uzskatiem, ticību, paražām. Diemžēl šādas negatīvas īpašības ir arī vairākiem sabiedrībā cienītiem cilvēkiem.

Ar represīvām metodēm totalitārus uzskatus nevar. Jāmainās pašai sabiedrībai.

Diemžēl vairākas pazīmes liecina, ka Krievijas sabiedrība kļūst agresīvāka, un tas nevar neietekmēt mūs, kaimiņus. Būsim uzmanīgi no vilka jēra ādā!