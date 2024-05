2002. gada 24. nedēļa

Lai Dievs mielo Tautas rakstnieces Regīnas Ezeras (1930 - 2002) dvēseli! Viņas aiziešana ir Latvijai un latviešu literatūrai milzīgs zaudējums, jo viņa tik tiešām bija viena no mūsu 20. gadsimta prozas virsotnēm un būtu varējusi vēl daudz laba paveikt.

Nevaru lielīties, ka rakstnieci būtu tuvāk pazinis. Man ir tikai dažas viņas vēstules. Atmiņā palikusi kāda saruna rakstnieku kongresa starpbrīdī (vēl padomju laikā), kad gan viņa, gan es zālē nejauši bijām palikuši divatā (un tad jau jārunā gribot negribot), jo laikam ne viņa, ne es nebijām noskaņoti iet "atspirdzināties", kā to tajā reizē bija izdarījuši visi pārējie. "Šādās sanākšanās," Ezera sacīja, "daudz runā, kā pacelt literatūras līmeni. Būtu atcēluši visas sapulces, līmenis uzreiz drusku paceltos jau pats no sevis. Piemēram, es šorīt uz galda atstāju nepabeigtu nodaļu. Neesmu droša, vai, kad atgriezīšos, atgriezīsies arī vajadzīgais noskaņojums".

***

1941. gada 14. jūnija traģisko notikumu piemiņas diena. Sēru karogi, raksti avīzēs, atceres saieti, televīzijā Dzintras Gekas dokumentālā filma "Sibīrijas dienasgrāmata". Piederu pie tiem, kas toreizējos notikumus redzējām, tā sakot, tuvplānā, bet kam rūgtais biķeris gāja secen. Tās dienas atmiņas tomēr nekur nav izgaisušas. Viena no melnajām dienām ne vien tautas, bet arī manā personiskajā dzīvē.

Vai kas līdzīgs varētu atkārtoties? Kamēr Latvija būs kaut cik neatkarīga, neatkārtosies. Ja mums ir robežas, tālāk par Latgali tak neviens mūs nevar aizsūtīt.

14. jūnijs bija noziegums pret cilvēcību. Bet kurš tas noziedznieks? Staļins? Visvairāk laikam Staļins. Bet neba viņš vien. Staļins tikai pavēlēja, bet cik daudz, cik ļoti daudz bija to, kas viņa pavēli mīļuprāt izpildīja! Izsūtīja gan latviešus, gan krievus, gan ebrejus, gan citus. Un arī izsūtītāji bija gan latvieši, gan krievi, gan ebreji, gan citi. Internacionāls pasākums!

Jā gan, visvairāk vainīgs Staļins. Bet ko tad pārējie? Hitlers bija tas, kas Staļinam bija devis iespēju rīkoties. Un ko Rūzvelts? Ko Čērčils? Vai viņi kaut pirkstiņu pakustināja, lai tāda 14. jūnija nebūtu? Ja Rūzvelts un Čērčils nekā nezināja, tad jāsecina, ka ASV un Apvienotās karalistes izlūkdienesti strādāja ļoti slikti. Ja viņi zināja, tad kas bija iemidzinājis viņu sirdsapziņu?

***

Mūsu slavenais sportists Juris Silovs Lietuvā iesēdināts uz pieciem gadiem. Un tikai par to, ka uz robežas nav deklarējis, cik viņam naudas līdzi (visa nauda bijusi paša godīgi nopelnīta). Drusku vainīgs jau tas Juris Silovs ir, to neviens nenoliedz. Bet kāpēc tik bargi sodi? Liekas, ka Lietuva nav necik labāka par mūsu Latviju. Kā te, tā tur mazos zagļus kar. Atkārtoju: mazos zagļus. Bet ko dara ar lielajiem, to jau laikam mēs visi labi zinām.

***

Ķīna ir milzīga. Pēc iedzīvotāju skaita (viens miljards trīssimt miljonu) pat milzīgākā virs Zemes. Un šīs milzīgās valsts vadonis Rīgā! Sakiet, ko gribat, tas patiesi ir notikums! Neticams notikums, jo nekad, itin nekad - ne Čakstes, ne Ulmaņa, ne Pelšes, ne Vosa laikos - nekas tamlīdzīgs nebija pieredzēts.

Atceros: kad nomira Staļins un varu pārņēma Hruščovs, tad ārzemju valstsvīri straumēm vien plūda uz Maskavu. Tagad viņi tāpat - straumēm vien - plūst uz Rīgu. Laba zīme? Protams, laba, jo, kamēr viņi visi brauc šurp, mēs neesam aizmirsti. Mūs atceras, mūs zina.

Prezidentei gan iznāk palielāka slodze. Nedabū no vienas smaidīšanas atpūsties, kad jau klāt nākamie viesi un jāsmaida atkal. Bet - jāatzīst, tas viņai tīri labi izdodas.

***

Savādi gan, kāpēc mūsu valdīšana neatbalsta vēsturi un vēsturniekus? Vai tad valsts un tautas pagātne mums vairs nav jāzina? Varbūt jau pietiekami daudz zinām? Varbūt jau zinām pat drusku par daudz? Sāks valdīšana vēsturi atbalstīt, vēsturnieki sāks strādāt vēl centīgāk, meklēs un atradīs visādas ne tik labas un pat īsti nelabas lietas, un ko tad?

Atcerēsimies: mežonis domā un rūpējas tikai par pašreizējo acumirkli, par tagadni. Civilizētais cilvēks domā un gādā arī par rītdienu, par nākotni. Bet tikai kultūras ļaudis grib ieskatīties vakardienā, pagātnē. Vai tiešām mums pietrūktu kultūras?