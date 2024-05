Kategoriski atsakos pieņemt domes piešķirto komandējuma naudu

Šī gada 23. maijā pilsētas dome pieņēma lēmumu apmaksāt no sociālā budžeta komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem manu komandējumu uz Čehiju.

Tā kā mūsu laikrakstā lēmums pamatoti kritizēts, gribu sniegt papildu informāciju.

Lēmums domes sēdē diemžēl tika pieņemts steigā un ne pēc manas iniciatīvas, tomēr tas nekādi neattaisno šādu rīcību. Arī pats nožēloju, ka uzreiz pret to neprotestēju, jo esmu vienisprātis ar tiem, kas uzskata lēmumu par netaisnīgu. Tādēļ esmu iesniedzis domei priekšlikumu to nekavējoties atcelt. Ja gadījumā dome to nedarīs, tad kategoriski atsakos komandējuma naudu saņemt.