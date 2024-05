Karstais telefons (27.11.), tel. 21163 (17 - 22)

Vēlos uzzināt, kam pieder bezpeļņas organizācija "Brocēnu siltums"? Broceniece.

Redakcijas piebilde. Brocēnu pilsētas domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters paskaidroja, ka bezpeļņas organizācijas "Brocēnu siltums" 99,22 % akciju pieder Brocēnu pilsētas domei, bet 0,78% akciju - divām privātfirmām.

Savā 60 gadu jubilejā saņēmu skaistu dāvanu no uzņēmuma "Brocēnu ceļš". Tāpēc vēlos uzņēmuma direktoram, kā arī kafejnīcas "Birztaliņa" darbiniecēm pateikt paldies par skaisto vakaru un gaumīgi noformēto galdu. Aina.

Kāpēc 22. novembrī autobuss Saldus - Satiķi, kas no Saldus autoostas atiet 7.50, kursēja tikai līdz "Priednieku" pieturai? Ceļš taču bija kaisīts. Cilvēki, kuriem vajadzēja tikt uz Saldu, gaidīja un tā arī nesagaidīja autobusu. Liene no Gaiķiem.

Redakcijas piebilde. Saldus autobusu parka pasažieru pārvadājumu koordinatore Liene Rudzroga paskaidroja, ka 22. novembra rītā bija atkala, un, kaut arī ceļš tika kaisīts, lietus granti tūlīt noskaloja. Autobusa šoferis pārliecinājies, ka ceļš ir slidens un var notikt avārija, neriskēja un atgriezās autoostā.

Zvana no Kursīšiem. Kad tiks atjaunota pietura Kursīšos, kuru ar "Žiguli" nojauca kāds piedzēries autovadītājs, kurš bija zināms.

Redakcijas piebilde. VAS "Latvijas Autoceļu direkcija" Saldus nodaļas vadītāja Elza Jaunzeme paskaidroja, ka Kursīšu pieturas jaunā autopaviljona celtniecībai ir jāizmanto ceļu uzturēšanai paredzētie līdzekļi. Tāpēc to uzcelt paredzēts pavasarī, kad šī nauda būs iedalīta. Sīkāku informāciju varat uzzināt Latvijas Autoceļu direkcijas Saldus nodaļā (tel. 22339).

Vēlos uzzināt, kurš ir atbildīgais Brocēnu pilsētas lauku teritorijā "Bērzos" par ielu apgaismojumu, jo vakaros un rītos, kad nāku no darba un eju uz to, ir tumšs.

Redakcijas piebilde. Brocēnu pilsētas domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters informēja, ka, sākot no šīs nedēļas, Brocēnu pilsētas lauku teritorijā Emburgā un Oškalnos laternas tiks ieslēgtas no plkst. 6.30 līdz 8.00 un no plkst. 17.00 līdz 24.00.

Lasīju 24. novembra "Saldus Zemi", kurā bija ievietota tabula "Elektroenerģijas cenas mājsaimniecībām". Pēc tās sanāk, ka elektroenerģijas cena mājsaimniecībām, ieskaitot PVN, par 100 kWh maksā 3,90 santīmus.

Redakcijas piebilde. Atvainojamies laikraksta lasītājiem par Saeimas ES informācijas centra pieļauto kļūdu. Pareizi jābūt - latos par 100 kWh.

Mēs, piederīgie, kuru tuvinieki "atpūšas" Biļļu kapos, esam neizpratnē, kāpēc Brocēnu pilsētas dome nepublicēja sludinājumu avīzē, ka svecīšu vakars šajos kapos notiks 10. novembrī. Alksne no Zirņiem.

Redakcijas piebilde. Brocēnu pilsētas domē informēja, ka par svecīšu vakara organizēšanu ir atbildīgs Brocēnu kultūras centrs. Sludinājums par kapu svētkiem tika publicēts vietējās pašvaldības avīzē, kuru izplata arī Brocēnu pilsētas lauku teritorijā, kā arī tas bija izlikts pie kultūras centra informācijas stenda.

Sestdien apmeklēju frizētavu Saldus pirtī. Biju neizpratnē, kad laikrakstā izlasīju, ka frizētava pārceļas uz citām telpām. Izrādās, ka tikai dažas frizieres atradušas citu mājvietu, bet mana frizierīte Daina strādā turpat. Kliente Marita.