Aci pret aci ar slimību

Nesen Latvijā streikoja mediķi. It kā jau - pašsaprotami. Speciālistam, kura rokās pacienta veselība un bieži vien arī dzīvība, strādāt par algu, kas tikai nedaudz lielāka nekā iztikas minimums (vidējam medicīnas personālam - vēl mazāk), ir pazemojoši. Taču varbūt līdz ar mediķiem būtu jāstreiko arī mums, viņu pacientiem? Vienā gadījumā - lai aizstāvētu un pateiktu paldies godīgajiem un nesavtīgajiem, citā - lai izteiktu protestu. Un ne tikai valdībai, kā šādas situācijas akceptētājai.

Kā jūtas slimnieks, kuram ar savu slimību nākas būt vienam - aci pret aci? Vai man būtu jālauza galva par to, kāpēc gadiem ilgi, laiku pa laikam, tā sāp? Iespējams, ka no šīs "lauzīšanas". Dažnedažādie pretsāpju līdzekļi, ko parakstījuši ārsti, uz laiku novērsuši tikai sekas, ne cēloņus. Pēdējais piliens - neiropatologa nosūtījums uz fluorogrāfu plaušu pārbaudei. Jūs teiksiet - tieši tas pats notiek arī citās valsts nozarēs. Atrotītām piedurknēm cīnāmies (nevis strādājam) ar sekām un nemeklējam cēloņus.

Kad pacients "uz savu roku" (ja šajā rokā ir veselības apdrošināšanas polise vai arī krietns žūksnis naudas) apmeklējis visus, viņaprāt, vajadzīgos speciālistus, izdarījis visas, nereti paša izprasītās analīzes, beidzot, var teikt, pats atradis savas slimības cēloni.

Bet ko darīt mazturīgajiem - pensionāriem, bezdarbniekiem, ģimenēm, kurās pirmkārt, jādomā par bērnu veselību un tikai tad par savējo? Diez vai ārstam, kas saņēmis pateicību naudā no mātes par viņas bērnam veikto operāciju, nekad nerādās murgi? Par to, ka otram bērnam šajā ģimenē līdz ar naudiņas sagrabināšanu brālīša operācijai maizes rieciens plānāks, par to, ka nepilnvērtīgā uztura dēļ, iespējams, pēc kāda laika arī par otra bērna ārstēšanu šai ģimenei būs "jāgrabina" nauda daktera honorāram. Kāds teiks - tāpēc jau nav vainīgi mediķi!

Tas ir kā neatšķetināms, samezglojies dzijas kamols. Mazas algas, slikta ārstēšana un kopšana, daudz slimnieku, kuru vainas ielaistas tās pašas naudas trūkuma un sliktu dzīvesapstākļu dēļ. Un galu galā - mēs esam pieraduši visur durvis atvērt ja ne ar kāju, tad ar kukuli. Jau sen. Iespējams, ka tas mūsu gēnos.

Tādēļ mana attieksme pret streikojošajiem mediķiem bija divējāda. Visi taču nav pār vienu kārti metami. Arī viņu vidū ir taisnīgie, nabadzīgie un tātad - godīgie. Un galu galā, kaut arī ar nelielu niķošanos (tā laikrakstā "Diena" šo streiku bija nodēvējusi žurnāliste Sandra Veinberga no Zviedrijas) vismaz bija jācenšas pateikt, ka tik zemā vērtē turēt savas valsts cilvēku dzīvību patiešām no deputātu, politiķu un valdības puses ir ņirgāšanās. Nerunāsim šoreiz par tiem dakteriem, kas dienā "paldiesos" saņem vairākus simtus latu, kam pacientu nauda, kas viņiem nereti ir pēdējā (ko darīt pēc tam, Dieva rokās), ir ierasta un pašsaprotama. Starp citu, arī mums, pacientiem. Nepatīkami ir tad, kad nezini - kam, cik un par ko.