Kas šodien ir mainījies?

Redakcija saņēmusi vēstuli no kuldīdznieces RITAS MAZVALNES, kurā viņa velk paralēles šodienas attieksmei pret cilvēku ar to, kas pirms daudziem gadiem 14. jūnijā bija jāpiedzīvo viņas radiniekiem.

"14. jūniju mēs atceramies un pieminam, bet vai neiztrūkst galvenā - atbildes meklējumu uz kāpēc? Toreiz aizveda arī manu vecmāmiņu. Viņas znots, vēlāk mans tēvs, vainu atrada sevī - neesot mācējis krievu valodu, tāpēc nav pratis paskaidrot, ka vecmāmiņa nav vainīga un ka viņai nekur nav jābrauc.

Tas bija toreiz - pagājušajā gadsimtā. Bet šodien? Kas ir mainījies?

13. jūnijā Saldus pašvaldības policijā tika rakstīti papīri (dokumenti) par to, ka no pilsētas centra pie viņiem tika nogādāta minētās vecmāmiņas mazmeita. Man bija jātaisnojas un jāraksta paskaidrojums,par to, ka esmu (nevis neesmu, kā man gribēja iegalvot) samaksājusi par publiskās tualetes apmeklējumu. Notika, kā notika: gaišā dienas laikā pie centra tualetes mani saņēma ciet, apgalvojot, ka neesmu samaksājusi 10 santīmus. Bet apsūdzība nebija pamatota.

Nebija lopu vagona, nebija Sibīrijas. Bija smuka mašīnīte un vienvirziena brauciens pilsētas robežās. Mani savāca tikai viens policists. Tādas tās atšķirības.

Negribu, ka manis rakstīto uzlūkotu kā mēģinājumu atspēlēties vai taisnības meklēšanu caur avīzi. Gribu, lai cilvēki padomā. Vai aizturētajam arī ir kādas tiesības? Tika tērēts mans laiks, par tādu sīkumu, kā gods, nemaz nerunājot."