Ko slēpj un ko atklāj kurpju grēdas?

Ar baisu samulsumu secinu, ka savās pārdomās šoreiz esmu dubultneētiska. Pirmkārt - šī slepkavība manī nerada dziļa sašutuma pilnu noskaņojumu, otrkārt - pārkāpju senseno principu - par mirušo runāt tikai labu vai neko.

Šīs pārdomas radās, lasot un dzirdot faktus par Privatizācijas aģentūras Maksātnespējas un likvidācijas sektora vadītājas Ilonas Skadiņas slepkavību. Viņu pērn Rīgā, 17. februāra rītā dodoties uz darbu, nama pagalmā nosita ar koka nūju. Kriminālizmeklēšanas versija - tā bija pasūtījuma slepkavība. Un par to pašreiz Rīgas apgabaltiesā izskata krimināllietu pret bijušo biroja "Flandrija" direktori Astrīdu Svipstu. Reizē ar viņu tiek tiesāti arī slepkavības tiešie izpildītāji. Cik kurš vainīgs, protams, tiesas kompetencē. Taču kriminālizmeklēšanā atklātie fakti ir tādi, kas par šo noziegumu rada tādas pārdomas, kā minēju raksta sākumā.

Skadiņa un Svipsta bijušas labas paziņas, pat draudzenes. Skadiņa devusi iespēju Svipstai pārvaldīt 11maksātnespējīgus uzņēmumus. Par to Svipsta savukārt samaksājusi Skadiņai apmēram 500 000 ASV dolāru, sponsorējusi kopīgus ārzemju ceļojumus. Cik dāsni abas "barojušās", līdz slepkavībai it kā godīgi un likumīgi pildot savus pienākumus, var spriest kaut vai no tā, ka Svipstas mājās izmeklēšana atrada 400 dažādus juvelierizstrādājumus un citus materiālus labumus. Skadiņas darba kabineta seifā atrasti 110 000 latu, kabinetā - 40 pāri sieviešu kurpju...

Un vēl brēcam, ka mūsu valsts ir nabadzīga! Ja tās struktūrās un dažādos amatos esot, iespējams gūt tādus ienākumus, vai tā ir nabadzīga valsts? Jāsmejas!

Bet smiekli sastingst, atceroties, kāpēc nupat streikoja, piemēram, mediķi. Tāpēc, ka viņu mēnešalga ir daudz mazāka nekā graši, salīdzinot ar šādu aģentūru sektoru vadītāju un uzņēmumu administrēšanas dāmu (protams, arī kungu) vienā dienā saņemto. Un te nu atkal pasprūk smējiens (īstenībā - smējiens caur asarām), kad dzirdams, kā valsts augstākās amatpersonas starpvalstu un pašmāju saietos svinīgi apgalvo, ka mūsu valstī galvenā vērtība - cilvēks, vissvētākais - cilvēku dzīvība. Tai pašā laikā tie, kas vistiešākajā veidā glābj cilvēku dzīvību, lielumlielais vairums nopelna tikai knapi vispieticīgākajām ikdienas vajadzībām, bet tie, kas darbojas ar nedzīviem materiāliem, pelna tādas summas, ka var dārglietas kaudzēs kraut...

Tātad - vispirms jau valsts līmenī nesamērīgs atalgojuma dalījums. Vērtējot no valsts nākotnes interesēm. Jo kāda gan nākotne var būt valstij, kurā tik acīmredzami tiek ignorēta valsts, tautas pamatvērtība - cilvēku dzīvība un veselība.

Nu valstsvīru modes lieta ir nemitīgi piesaukt korupcijas likvidēšanu. Un bieži vien atskan apgalvojumi, ka tā būtu vieglāk izskaužama, ja ierēdņiem un citiem valsts amatos esošajiem būtu tādas algas, ka nebūtu nepieciešamība ņemt kukuļus.

Rodas pretjautājums: sakiet, cik liela alga atturētu no kukuļa ņemšanas tādas skadiņas, kam darba kabinetā vien vajadzīgi 40 kurpju pāri?

Kā redzams, ja cilvēks krīt mantkārībā, tad viņa vajadzībām vairs nav ne saprāta, ne mēra. Kā paglābties no šīs sērgas? Arvien vairāk atskan balsis par garīguma atdzimšanas nepieciešamību valsti vadošajās aprindās. Diemžēl šie aicinājumi ļoti bieži atgādina anekdotiskāko situāciju: visskaļāk - "ķeriet zagli" - kliedz pats zaglis...

Kurā brīdī, kādā situācijā to darīs tas, kas patiešām zagšanu uzskata par noziegumu un cilvēkcieņu par vissvētāko? Varbūt tiešām daudz neatlaidīgāk un uzstājīgāk jāprasa, lai būtu tāda vēlēšanu sistēma, kas ļauj valsts vadībā nokļūt cilvēkiem nevis atbilstoši viņu partijiskajam pierakstam, bet gan atbilstoši viņu rīcībai un attieksmei pret līdzcilvēkiem kā patiesu vērtību.