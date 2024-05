Karstais telefons (29.11.), tel. 21163 (17 - 22)

Zvana pensionārs Jānis. Izlasīju "karstajā telefonā", ka kāds cienīgs kungs no privātmājas saka, ka "Saldus siltuma" parādnieku saraksti jāpublicē. Viņš kā neitrāla persona to atbalstot un zinot, kas un kā. Bet mani māc stipras šaubas, vai viņš to zina. Varbūt, cienītais kungs, mainīsimies ar dzīvojamajām platībām, tad paskatīsimies, kad un cik jūs maksāsiet. Pa visiem šiem gadiem esmu secinājis, ka gudri ir tie, kas nemaksā. Nomirsim visi - gan godīgais "reņģu ēdājs", gan negodīgais "biezais". Turīgie vismaz savos dzīvokļos ieliek plastikāta logus, lai būtu siltāk.

Jūs domājat, ka "Saldus siltuma" parādnieku uzvārdu publicēšana kādu nobiedēs? Avīzi izlasīs un aizsviedīs prom ātri vien, aizmirstot par publikāciju. Es ierosinu - lai cilvēki neaizmirstu, ka viņi ir parādnieki, uz muguras nēsāt piestiprinātu zīmi, sarkanu liesmiņu vai zīmogu uzspiest uz pieres. Tad godīgie maksātāji laikus sagatavosies, lai apmētātu negodīgos ar kartupeļiem vai jēlām olām. Vēlos citēt kādu pārfrāzētu teicienu: "Ir siltums, ir problēma. Nav siltuma, nav problēmas." Atvienojiet parādnieku dzīvokļiem radiatorus, un problēmu nebūs.

Izlasīju 27. novembrī rubrikā "Ceļu transporta negadījumi" aicinājumu atsaukties lieciniekus ceļu satiksmes negadījumam, kas noticis 7. novembrī, kura rezultātā gāja bojā cilvēks. Datumā ir ieviesusies kļūda.

Redakcijas piebilde. Rubrikas "Ceļu transporta negadījumi" sagatavotāja Vija Kleina atvainojas par radušos kļūdu. Publicējam pareizu tekstu.

Ceļu policija aicina atsaukties cilvēkus, kas redzējuši ceļu satiksmes negadījumu 17. novembrī plkst. 18.15 Saldū, Lielās un Rīgas ielas krustojumā. Automašīnas UAZ 3962 vadītājs uzbrauca velosipēdistam, kas pēc tam slimnīcā nomira. Lūgums atsaukties arī tās automašīnas (iespējams, tumši zilas) vadītājam, kas īsi pirms negadījuma nogriezās pa kreisi uz Rīgas ielu.

Par redzēto var pastāstīt, piezvanot pa telefonu 3802333.