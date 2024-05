Noņem nīgruma masku

Kad dodos kādā ceļojumā vai ekskursijā, vienmēr domāju par to, kā būt tālāk no cilvēkiem, kuri arvien ir neapmierināti un nīgri. Te viņiem spilvens par cietu, te rīts par miglainu, te kalns par augstu...

Pirms dažiem gadiem mūsu ceļotāju kompānijā arī bija viena šāda kundze. Sākumā apkārtējie centās viņu pārliecināt, ka nekas slikts nav noticis un nenotiks, ka viņa ir ieradusies atšķirīgā vidē, kur nevalda Eiropā ierastie noteikumi, paradumi, kārtība. Bet vēlāk, redzot, ka šādu cilvēku nav iespējams pārliecināt, visi no viņas sāka izvairīties. Beidzās ar to, ka neviens negribēja ar viņu braukt kopā džipā uz tuksnesi, sēdēt pie viena galdiņa pusdienās...

Neapskaudu grupas vadītāju, kam, gribot negribot, ar šo kundzi tomēr vajadzēja runāt. Bet viņam bija ģeniāla taktika - uz katru šausmināšanos atbildēt ar vārdiem: cik tas ir skaisti! Un smaidīt.

Šonedēļ sastapu kādu ceļotāju, kurš bija nokļuvis līdzīgā situācijā. Viņam par nelaimi grupā nīgro bijis vairāk. Kur tādi cilvēki rodas? Un kāpēc viņiem vispār jādodas ceļojumos, ja tur nekas nepatīk?

Bet nav jau jābrauc kaut kur tālu, lai ieraudzītu dusmas un neapmierinātību vēstošas sejas. Gribas teikt - no rīta, muti mazgājot, ieskatieties spogulī!

Tas varbūt nežēlīgi skan, bet cilvēki, kuri visapkārt redz tikai negatīvo, nepārtraukti kādu nosoda, kritizē, citus uzskata par muļķiem, nākotnei neko nespēj dot. Ja viņi paši nesaprot, ka staigā ar nīgruma masku, un negrib to nomainīt, apkārtējiem atliek vien teikt - cik tas ir skaisti! Un smaidīt viņiem tieši sejā.

Atceros, ka pirms vairākiem gadiem kāda pensijas vecuma sieviete stāstīja, kāpēc viņa negrib kontaktēties ar sava vecuma cilvēkiem, kāpēc labprāt uzturas jaunu cilvēku kompānijās? Tāpēc, ka liela daļa viņas vienaudžu nepārtraukti runājot par negācijām. Protams, pensijas ir mazas, bet vai tāpēc dzīvē vairs nav nekā laba?

Un vēl viens piemērs no kāda ceļojuma. Kundze gados, arī pensionāre, kurai dzīve nav nekāda vieglā, apsteidzot jaunos, ungāru krodziņā pirmā iet dejot, no rīta, kamēr visi vēl guļ, jau redzējusi saullēktu Adrijas jūrā. Stāsta un priecājas, cik tas bijis skaisti. Viņa arī nofotografēja ceļojuma laikā visus ieraudzītos kaķus. Ceļojuma biedri smaidīja: diez kur viņa liks apmēram piecdesmit svešu kaķu bildes? Bet tā bija labestīga smaidīšana, jo mums katram taču ir kāda dīvainība. Un to vajag apzināties. Tas ir skaisti!