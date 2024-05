Karstais telefons (20.07.)

Man mājās ir sakrājies daudz vecu kalendāru, padomju laika grāmatu, kurām ir tikai makulatūras vērtība. Gribētu taisīt mājās tīrīšanu, un šīs nevajadzīgās grāmatas nodot makulatūrā. Es pat būtu gatava atdot tās par velti, bet kur to var izdarīt. Kārtību mīloša saldeniece.

Tagad uzņēmumos un iestādēs vairs negrib algot kasieri, tāpēc nauda tiek pārskaitīta uz banku, kur no konta algu var noņemt ar elektronisko norēķinu karti. Es algu ar karti varēju izņemt Hipotēku bankas automātos. Bet algas dienā mani gaidīja liela vilšanās, jo no bankomāta algu nevarēju izņemt. Aizgāju uz banku noskaidrot, kāpēc? Darbiniece atbildēja, ka mana elektroniskā karte ir brāķis un tāpēc tā jāapmaina, tas prasīšot divas dienas. Bet es taču neesmu vainīgs, ka karte ir nederīga. Nopelnīto naudu vēlos saņemt tad, kad tā man ir nepieciešama. Rodas jautājums, vai šādas norēķinu kartes ir drošs algas saņemšanas veids? Modris no Saldus.

Redakcijas piebilde. Hipotēku bankas Saldus nodaļas inspektore Airita Dīcmane paskaidroja: "Mūsu bankas pastāvēšanas laikā šis ir pirmais gadījums, kad cilvēkam ir izsniegta brāķa norēķinu karte. Atvainojamies viņam par sagādātajām neērtībām."

Zvana Guntars. Nopirku Coca-cola, kura piedalās akcijā un vinnēju - varēju iegādāties par velti otru. Gribēju to saņemt veikalā Rimi Saldus, bet kasiere teica, ka varu ņemt tikai tādu dzēriena pudeli, kas nepiedalās akcijā. Tomēr citos veikalos tā nav, arī veikalā Atvars saņēmu pretī akcijas pudeli ar atspirdzinošo dzērienu.

Pagājušo nedēļu sāka labot tiltiņu pār Cieceri pie autoostas. Tiltiņam līdz pusei nomainīja sapuvušos un sadrupušos dēlīšus, bet otra palika nelabota. Tagad uzdarbojas plēsēji, kas katru dienu izlauž pa dēlītim. Ja tā turpināsies, tad gājējiem upe būs jāšķērso peldus. Saldeniece, bet manu uzvārdu lūdzu avīzē nepublicēt.

Jau kuro reizi šogad pie Celtnieku ielas dīķīša tiek pļauta zāle. Tikai nesaprotu, kāpēc pļauj tikai Lielās ielas pusē, bet Ganību ielas puse paliek nepļauta. Vai tā ir pļāvēja haltūra? Bieži avīzē raksta, ka pašvaldības policija stāda administratīvos protokolus par teritorijas nesakopšanu, bet šo vietu, kur nav nopļauta zāle, neredz. Pensionāre Valentīna.

Zvana Celtnieku ielas iedzīvotāja. Es vēlētos, lai tiktu salabota Celtnieku iela, Tā ir vienās 10, 20 centimetru dziļās bedrēs. Iela ir tikai 200 metru gara, bet satiksme ir visai intensīva, jo tur ir bērnudārzs, veikals un gaļas pārstrādes uzņēmums. Bedru dēļ automašīnas brauc pa ietvi un apdraud gājējus.