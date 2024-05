Vai jums ir istaba ar apaļiem stūriem?

Aizvadītajā nedēļā dienasgaismu ieraudzīja jauns dokuments, par ko Latvijas bitenieki pārsprieduši jau krietnu laiku, - Ministru kabineta noteikumi nr. 302 "Medus aprites noteikumi".

Valsts ir noteikusi kārtību, kādā var tikt iegūts, fasēts un uzglabāts pārdošanai paredzētais medus. Nedrīkstētu medu sviest, piemēram, malkas šķūnītī vai kādā putekļainā būcenī, nedrīkstētu strādāt ar netīrām rokām un mēslainiem gumijniekiem kājās. Cik vien nācies būt medus sviešanas telpās pie daudziem rajona biteniekiem, nekur šis svarīgais process nenotiek šaušalīgi antisanitāros apstākļos. Tomēr jaunie noteikumi, var teikt, ir tik drakoniski, ka ne vienam vien mazo un vidējo dravu īpašniekam pāries vēlēšanās gatavot savu produkciju pārdošanai tirgū vai citā oficiālā tirdzniecības vietā. To izpildei nāksies ieguldīt nevis desmitus, bet simtus vai pat tūkstošus latu. Liekas, ka noteikumi rakstīti, domājot par slimnīcas operāciju zāli.

Noteikumi attiecas uz saimniecībām, kurās iegūst ne vairāk par četrām tonnām medus gadā, tātad arī uz to bitenieku, kurš iegūst varbūt tikai pāris kannas medus. Bez visām obligāti nepieciešamajām atsevišķajām telpām vai skapjiem taras un iesaiņojuma, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu nolikšanai, drēbju pakāršanai, vajadzīgs sanitārais mezgls ar izlietni un ar aukstu un karstu ūdeni, vienreizējas lietošanas dvieļi. Grīdām jābūt gludām, izturīgām pret mehāniskiem bojājumiem, ne mazāk izturīgām jābūt sienām, kas "pārklātas ar gaišu, gludu, ūdensnecaurlaidīgu, pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem izturīgu materiālu", bet sienu un grīdu savienojumu vietām jābūt noapaļotām.

Higiēniski drošām pret visu ko jābūt durvīm, griestiem - līdz pat jumtam. Vēl vesela rinda norādījumu, kam jābūt, lai rokas būtu tīras, dezinficētas. Bet daži punkti izklausās pavisam amizanti - jābūt kakla aizsargam, bārdas maskai un cimdiem, "nenēsā rotaslietas un nestrādā ar lakotiem nagiem". Noteikumiem jāstājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra, bet dažu punktu izpilde atlikta vēl uz gadu, piemēram, vēl nākamgad drīkst būt sausā tualete un roku mazgāšanas trauki.

Ja ņemam vērā jaunos noteikumus, karstajās vasaras dienās, kad temperatūras stabiņš pārsniedza plus 30 grādus, medus pārdevēji no tirgus būtu padzenami kā lielākie kaitnieki pircēja veselībai, jo noteikumi paredz, ka medu drīkst uzglabāt temperatūrā no nulles līdz plus divdesmit grādiem.

Neviļus atceros kādu tīru un gaišu goda istabu vecās lauku mājās, kurā saimnieks ierīkojis savu medus telpu. Sviede nolikta uz balti izberztas koka grīdas, tīrās burciņas sarindotas uz plaukta, darba uzsvārcis pakārts turpat pie durvīm. Nost ar tādu idilli, kas varēja patikt tikai mūsu senčiem! Grīdām jābūt gludām bez nevienas spraudziņas, un goda istabai jāierīko apaļi stūri. Nekādas koka sienas - tām jābūt noklātām ar attiecīgi izturīgu un drošu materiālu. Bet vecās koka durvis ir bīstamu infekciju iespējamas izcelšanās avots, ko mēs līdz šim savā naivumā pat nenojautām.

Vieni bitenieki spriež, ka tādi jaunie noteikumi nevar palikt, jābūt grozījumiem, kas prasības padarītu vieglāk izpildāmas. Citi uzskata, ka pārbūvēšanai un pārkārtošanai nāksies ņemt kredītu, jo ieņēmumi no medus nekādi nesedz paredzamās izmaksas.

Bet vēl citi noteikumus uzņem ar vēsu prātu. Pie viņiem kundes brauc pēc medus uz mājām, un, ja pircēji ir apmierināti ar medu, viņiem vienalga, vai grīda ir no viegli tīrāma un dezinficējama plastikāta vai gumijas, vai no koka, vai saimniekam ir karsta un auksta ūdens krāns, vai varbūt viņš mazgā rokas aukstā akas ūdenī. Tāpat nav svarīgi, vai saimniecei, kas palīdz biteniekam izmazgāt burciņas medus fasēšanai, ir auskari ausīs vai nē. Un visbeidzot, viņi nepapūlas ielūrēt medus sviešanas telpā, lai pārliecinātos, vai tā ir ar apaļiem stūriem. Jo no istabas stūriem medus garša nepavisam nav atkarīga.